Aktualisiert am

Sieben Anwohner klagen gegen die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte. Unter ihnen der Historiker Götz Aly. Sie sehen ihre Argumente ignoriert. Das Gericht folgt ihnen nicht.

Darf der Berliner Bezirk Mitte im historischen Zentrum der Hauptstadt die Mohrenstraße trotz des Protests der Anwohner umbenennen? Der Streit darüber wogt seit Jahren. Am Donnerstag hat das Verwaltungsgericht Berlin Klagen von Anwohnern behandelt, die sich gegen die Umbenennung wehren. Sie machten geltend, dass ihre Argumente nicht gehört wurden. Und sie sehen den Begriff „Mohr“ nicht als abwertenden, rassistischen Begriff, sondern als eine historische Bezeichnung, die nicht diskriminierend sei.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte hatte im August 2020 mit den Stimmen von Grünen und SPD beschlossen, die Mohrenstraße umzubenennen, die Allgemeinverfügung des Bezirksamts wurde am 14. Mai 2021 veröffentlicht. Im Antrag zur Umbenennung hieß es: „Nach heutigem Demokratieverständnis ist der bestehende rassistische Kern des Namens belastend und schadet dem internationalen Ansehen Berlins.“ Die Straße, so wurde beschlossen, soll Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen. Der Namensträger lebte von 1703 bis 1753 und war der erste namhafte Philosoph schwarzer Hautfarbe in Deutschland. Die Bezirksverordnetenversammlung gab damit dem Druck mehrerer antikolonialistischer Gruppen nach, die den Straßennamen als Diffamierung schwarzer Menschen ansehen.

Aly: Nicht die heutigen Maßstäbe anlegen

Umbenannt ist die Straße bis heute nicht, obwohl es „unverzüglich“ geschehen sollte. Das hat mit dem Protest vieler Anwohner zu tun. Gegen die Umbenennung hatten mehr als 1100 Bürger Widersprüche eingelegt. Nachdem der Bezirk ihnen bis zu 700 Euro Verwaltungsgebühr angedroht hatte, zogen rund 900 Bürger ihren Widerspruch zurück. Die 200 Verbliebenen mussten jeweils rund 148 Euro Verwaltungsgebühr zahlen. Alle Widersprüche wurden abgelehnt. Einzelne Klagen gegen die Umbenennung wurden vom Verwaltungsgericht Berlin bisher nicht behandelt, da nur Anwohner das Recht hätten, dagegen zu klagen.

Nun hatten sieben Anwohner geklagt. Einer von ihnen ist der Historiker Götz Aly, der durch seine Forschungen über den Nationalsozialismus bekannt geworden ist, zudem zum Kolonialismus in der Südsee gearbeitet hat. Aly ist eine Art Wortführer der Kläger, wie der Vorsitzende Richter Wilfried Peters sagte. Der Historiker sagte in der Verhandlung, es gehe nicht um die privaten Interessen der Anwohner, nicht nur um die Mohrenstraße, sondern auch um das Ausmaß der Umbenennungen in Berlin. Es gebe berechtigte Änderungen von Straßennamen, etwa wenn es um belastete Persönlichkeiten aus nationalsozialistischer Zeit oder der Kolonialzeit gehe. Es müsse aber auch um „Respekt vor der Vergangenheit und auch um Demut vor der Geschichte“ gehen. So würde man im historischen Zentrum Berlins den Gendarmenmarkt heute nicht „Platz der Bundespolizei“ nennen.

„Wir haben nicht das Recht, unsere heutigen moralischen Maßstäbe an die Geschichte anzulegen“, sagte Aly. Das „heutige Demokratieverständnis“ könne keine Rechtsnorm sein. Denn dieses Verständnis unterscheide sich im Berliner Bezirk Mitte etwa von jenem im Landkreis Sonneberg. Auch werde mit zweierlei Maß gemessen. So müsse man, wenn es um Kolonialismus gehe, bei Reichskanzler Otto von Bismarck anfangen, bei Antisemitismus bei Reformator Martin Luther. Das geschehe aber nicht. Zudem seien die Leute, die keine Mohrenstraße mehr wollten, dieselben, die zum Beispiel das Ernst-Thälmann-Denkmal erhalten wollten. Er sei nicht gegen den Erhalt des Denkmals, aber der Kommunistenführer sei sicherlich kein Demokrat gewesen, sondern „ein fürchterlicher Stalinist“.

Zudem habe das Bezirksamt Mitte das Gespräch mit den Klägern „in voller Absicht verweigert“, so Aly. Es betrachte die Aktivisten, die für die Umbenennung seien, als Zivilgesellschaft, die Gruppe der Gegner hingegen als „alte weiße Männer, die nicht gehört werden müssen“. Durch diese identitäre Politik komme „etwas ins Rutschen, was für unser Gemeinwesen nicht gut ist“.

Empörte Lacher im Saal

Der Vertreter des Bezirksamts, Rechtsanwalt Simon Davydov, erwiderte, die Einwohner hätten die Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Deshalb sei die Entscheidung zur Umbenennung „Ausdruck der repräsentativen Demokratie“. Zudem habe der Bezirk auf seiner Internetseite über die Umbenennung informiert. Seine Bemerkung, es habe im Lager der Umbenennungsgegner an einer „aktiven Gruppe“ von Einwohnern gefehlt, die an die Verwaltung herangetreten sei, führte im Publikum zu empörten Lachern. Tatsächlich gibt es den Verein „Pro Mohrenstraße“, der sich immer wieder an das Bezirksamt gewendet hat und dessen Vorsitzender, der Rechtsanwalt Bodo Berwald, zu den Klägern gehört.

Mehr zum Thema 1/

Das Verwaltungsgericht machte schon zu Beginn der Verhandlung klar, dass die Klagemöglichkeiten beschränkt seien. Straßennamen hätten zunächst eine ordnungspolitische Funktion. „Das Einfordern eines staatsbürgerlichen Dialogs könnte außerhalb unserer Beurteilung als Verwaltungsgericht liegen“, sagte der Vorsitzende Richter. Für das Gericht sei maßgeblich, ob eine willkürliche Benennung erfolgt sei, die „außerhalb jeder sachlichen Begründung liegt“. Das dränge sich aber nicht auf. Dass der Ausdruck „Mohr“ wenn nicht rassistisch, dann doch nicht mehr zeitgemäß sei, sei nicht abwegig, sondern „Ausdruck eines Zeitgefühls“. Das zeige sich etwa darin, dass man schon länger nicht mehr von Mohren- oder Negerküssen spreche, sondern von Schokoküssen. Die Umbenennung sei also nicht so sachfremd, dass sie in keiner Weise vertretbar sei.

Am Ende erklärte das Gericht die Umbenennung der Mohrenstraße für zulässig. Der Bezirk sei zuständig für die Straßennamen, das ergebe sich aus dem Straßengesetz, sagte Richter Peters. Der inhaltliche Streit um die Umbenennung habe für die Entscheidung keine Rolle gespielt.