CDU und SPD am Montag, Rot-Grün-Rot am Dienstag, Schwarze und Grüne am Mittwoch. Ein Ergebnis der Sondierungen ist noch nicht absehbar.

Die Liste der Themen war lang. Am Montag wollten in Berlin CDU und SPD in Sondierungsgesprächen über Arbeit, Gesundheit, Wissenschaft und Migration sprechen. Es war das zweite Treffen der beiden Parteien nach der Wahl vom 12. Februar. Wie beim ersten Treffen saßen sich beide Parteien in einem Café auf dem Euref-Campus in Schöneberg neben dem Ga­someter gegenüber.

CDU-Landeschef Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin Giffey, die auch SPD-Landesvorsitzende ist, verurteilten vor Beginn der Gespräche die Morddrohung gegen die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. An sie war am Donnerstag ein Drohbrief in der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus eingegangen, in dem sich eine Patrone befand. Das sei „der Gipfel einer Entwicklung, die wir seit Längerem sehen. Politikern wird abgesprochen, Mensch zu sein“, sagte Giffey.

Die Ziele beider Parteien widersprechen sich: Wegner, dessen CDU mit 28,2 Prozent fast zehn Prozentpunkte vor der SPD lag, will ins Rote Rathaus einziehen, Giffey will dort bleiben. Die CDU kann ihr Ziel durch Zweierkoalitionen mit den Sozialdemokraten oder den Grünen erreichen. Sie steht der SPD inhaltlich deutlich näher als den Grünen. Doch die Berliner SPD, im bundesweiten Spektrum der Partei links verortet, würde sich schwertun, Juniorpartner der Union zu werden und Wegner zum Regierungschef im Land Berlin zu wählen. Ko-Landeschef Raed Saleh hat schon bekundet, dass der Gang in die Opposition „nicht Mist“ sei, in Anspielung auf den bekannten Satz des früheren SPD-Bundesvorsitzenden Franz Müntefering.

Giffey kann nur mit Rot-Grün-Rot im Amt bleiben

Giffey kann nur im Amt bleiben, wenn sie die bisherige Dreierkoalition mit Grünen und Linken fortsetzt. Die drei Parteien re­gieren seit 2016 in Berlin. Das Bündnis war allerdings schon vor dem jüngsten Wahlkampf durch Konkurrenzdenken und Zerstrittenheit geprägt. Grüne und Linke hatten im Wahlkampf angekündigt, dass sie weiter in dieser Links­koalition regieren wollten, die SPD ließ das offen. Für diesen Dienstag hat die SPD jeweils Grüne und Linke zu Ge­sprächen eingeladen.

Während CDU und SPD am Montag ihr Treffen begannen, demonstrierten in Rufweite Anhänger der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ dafür, dass die Enteignung von Wohnungsunternehmen in Berlin tatsächlich stattfindet; dafür hatte es in einem Volksentscheid 2021 eine Mehrheit ge­geben. Die CDU ist strikt gegen Enteignungen, auch Giffey ist dagegen.

Für die Linke ist es das wichtigste Profilierungsthema. Die Berliner Linken-Vorsitzende Katina Schubert sagte am Montag, SPD, Grüne und Linke müssten Kompromisse finden. Beim Thema Enteignung sei es aber „wichtig, dass wir eine Umsetzungsperspektive für den Volksentscheid festhalten“. Die Linke werde sich „nicht unter Wert verkaufen und sich „nicht verbiegen“.

Am Mittwoch treffen sich dann zum zweiten Mal CDU und Grüne. Nach dem ersten Treffen in der vergangenen Woche hatten beide Parteien die Atmosphäre als vertrauensvoll gelobt und versichert, „ernsthaft“ zu sondieren. Über Themen wurde indes kaum näher gesprochen, mit Ausnahme der Verwaltungsreform, für die CDU und Grüne ähnliche Vorstellungen haben. Die meisten Positionen von CDU und Grünen liegen allerdings weit auseinander.

Im Wahlkampf hatte sich die CDU stark auf die Grünen und deren Forderungen in der Verkehrspolitik eingeschossen, wie die Halbierung der Parkplätze und das Zurückdrängen des Autoverkehrs. Die Grünen unterstellten der CDU, sie fördere Rassismus, weil die Berliner Union nach den Silvesterkrawallen die Vornamen der festgenommenen Randalierer deutscher Staatsangehörigkeit erfragen wollte.