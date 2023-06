3800 Personen in Baden-Württemberg werden dem Reichsbürger- oder Selbstverwalter-Milieu zugerechnet. Das geht aus dem am Donnerstag vorgelegten baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht für 2022 hervor. Baden-Württemberg zählt damit zu den Bundesländern mit einer besonders starken Reichsbürger-Szene. „Wir haben im Bundesvergleich eine hohe Zahl von Reichsbürgern, davon sind zehn Prozent, also 380, sogar gewaltbereit“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die aktivsten Organisationen der Reichsbürger heißen „Bismarcks Erben“, „Vaterländischer Hilfsdienst“ oder Verfassungsgebende Versammlung“, eine Organisation, mit der größere Personenkreise angesprochen werden sollen.

Erst am Mittwoch hatten Ermittler in Baden-Württemberg und Niedersachsen Wohnungen von mutmaßlichen Reichsbürgern durchsucht. Insgesamt fünf Personen stehen im Verdacht, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein; die Durchsuchungsaktion war eine Folge aus der Festnahme des mutmaßlichen Reichsbürgers Heinrich XIII. Prinz Reuß und 24 weiterer Personen im Dezember.

Wie stark die Szene in Baden-Württemberg ist, zeigte sich 2022 an mehreren Vorfälle mit gewaltbereiten Reichsbürgern: Im Februar verletze in Efringen-Kirchen im Landkreis Lörrach ein Reichsbürger einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle. In Waiblingen wollte sich im September ein Reichsbürger im Verwaltungsbau der Stadtwerke mit Pfeil und Bogen den Weg zu den Büros der Vorstände frei schießen. In Boxberg verletzte ein mutmaßlicher Reichsbürger bei einer Durchsuchungsmaßnahme einen Polizisten durch mehrere Schüsse.

„Reichsbürger haben im Milieu der Querdenker mitgemischt“

Unklar ist, warum die Szene ausgerechnet im drittgrößten Flächenland der Republik so stark ist. Noch vor 15 Jahren registrierten die Verfassungsschützer nur Einzelpersonen, die mit der Behauptung hervortraten, die Bundesrepublik existiere nicht. Im Jahr 2016 machten die Verfassungsschützer dann bei Verwaltungseinrichtungen eine Abfrage über Vorkommnisse mit Bürgern, die den Staat ablehnen. Klassischerweise geraten Reichsbürger durch Mahnungen, private Insolvenzen oder rechtliche Streitereien in Konflikte mit den Behörden. Damals umfasste das Reichsbürger-Milieu nur 2500 Personen (bundesweit waren es 16.500).

Landesverfassungsschutzpräsiden­tin Beate Bube sagte: „Wir haben in den Corona-Jahren gesehen, dass Krisen ein absoluter Treiber und Katalysator sind, denn Reichsbürger haben im Milieu der Querdenker mitgemischt.“ Es sei in der Corona-Krise für Reichsbürger leicht gewesen, eine ideologische Nähe zu Kritikern der Pandemie-Politik herzustellen und zu behaupten, dass man in einer Diktatur lebe. Innenminister Strobl sagte, die Demokratie sei „von innen und von außen unter Druck“ wie noch nie. Damit meinte er Demokratiefeinde im Inneren und die Bedrohung durch Cyberangriffe und nachrichtendienstliche Tätigkeiten aus dem Ausland.

Auch die Zahl der von den Landesverfassungsschützern erfassten Rechtsex­tremisten nahm laut dem Bericht zu: Im Jahr 2021 waren es 1970, im Jahr 2022 dann 2460. Davon werden 800 als gewaltbereit eingestuft. Die Zunahme des rechtsextremistischen Personenpotenzials insgesamt hängt auch mit der Einstufung der AfD als Verdachtsfall zusammen. Der linksextremistischen Szene werden in Baden-Württemberg 2690 Personen zugerechnet (2021: 2790).