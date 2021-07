Aktualisiert am

Beratungen zu Corona : Nächste Bund-Länder-Runde am 10. August

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller fordert zügiges Handeln in der Corona-Krise. Deshalb sei die nächste Beratung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin vorgezogen worden.

Berlnis Bürgermeister Müller und Kanzlerin Merkel im Mai bei Bund-Länder-Beratungen in Berlin Bild: dpa

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten am 10. August zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Für diesen Tag sei eine Videokonferenz angesetzt worden, erklärte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), am Dienstag.

„Der Korridor, um der gegenwärtigen Entwicklung noch wirksam entgegen zu wirken, wird enger“, erklärte Müller und bezog sich damit auf die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen. Deshalb müsse nun zügig gehandelt werden.

Müller und andere Regierungschefs hatten ein zügiges Handeln und eine schnelle Beratung der Ministerpräsidenten gefordert. Diese werde nun am übernächsten Dienstag in gewohnter Form mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Videoschaltkonferenz stattfinden, hieß es. Ursprünglich war die nächste MPK für Ende August geplant.