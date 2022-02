Emeritierter Papst : Benedikt XVI. wehrt sich gegen Vorwurf der Vertuschung

In einer konzertierten Aktion haben der emeritierte Papst Benedikt XVI. und dessen Rechtsberater in Deutschland am Dienstag den Vorwurf zurückgewiesen, der damalige Erzbischof Josef Ratzinger habe Missbrauchsfälle im Erzbistum München-Freising vertuscht und gegenüber unabhängigen Gutachtern gelogen. In einem Brief vom 6. Februar, den das Presseamt des Vatikans am Dienstagmittag veröffentlichte, äußert Benedikt zwar seine „tiefe Scham“ und seinen „großen Schmerz“ über die Missbrauchsfälle und bringt seine „aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck“. Er weist aber den Vorwurf zurück, in der 82 Seiten umfassenden Stellungnahme, die er gemeinsam mit seinen Rechtsberatern den Gutachtern der Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) übergeben habe, wissentlich und willentlich die Unwahrheit gesagt zu haben.

Vielmehr sei in der Stellungnahme irrtümlich behauptet worden, er habe an der Ordinariatssitzung vom 15. Januar 1980 nicht teilgenommen. „Bei der Riesenarbeit jener Tage – der Erarbeitung der Stellungnahme – ist ein Versehen erfolgt“, heißt es in dem Brief Benedikts. Dieser Fehler sei „nicht beabsichtigt“ gewesen und „so hoffe ich, auch entschuldbar“, schreibt Benedikt und fährt fort: „Dass das Versehen ausgenutzt wurde, um an meiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln, ja, mich als Lügner darzustellen, hat mich tief getroffen.“

Die Gutachter der Anwaltskanzlei WSW gehen davon aus, dass Ratzinger in seiner Zeit als Münchner Erzbischof Priester, die Kinder missbraucht hatten, wieder in der Seelsorge einsetzte. In dem Gutachten wird dem damaligen Erzbischof ein Fehlverhalten in vier Fällen vorgeworfen.

In der gesondert veröffentlichten Mitteilung der vier Rechtsberater Benedikts, die gemeinsam mit dem emeritierten Papst dessen Stellungnahme für die Kanzlei WSW erarbeitet hatten, heißt es zu der betreffenden Sitzung: Die Teilnahme des damaligen Erzbischofs Ratzinger an der Sitzung belege gerade nicht, dass er von früheren Missbrauchstaten des Priesters aus Essen gewusst habe. In der Sitzung war es um die Versetzung des Priesters von Nordrhein-Westfalen nach Bayern gegangen. Der betreffende Priester soll sich später in zwei oberbayerischen Gemeinden wieder an mehreren Kinder vergangen haben. Die Akten zeigten vielmehr, „dass in der fraglichen Sitzung nicht thematisiert wurde, dass der Priester sexuellen Missbrauch begangen hat“, schreiben die Rechtsberater Carsten Brennecke, Stefan Korta, Stefan Mückl und Helmuth Pree.

In ihrem als „Faktencheck“ angelegten Schreiben bekräftigen die vier Juristen und Kirchenrechtler grundsätzlich, das von der Kanzlei WSW am 20. Januar vorgelegte Gutachten enthalte „keinen Beweis für einen Vorwurf des Fehlverhaltens oder der Mithilfe bei einer Vertuschung“. Als Erzbischof von München-Freising „war Kardinal Ratzinger nicht an einer Vertuschung von Missbrauchstaten beteiligt“, resümieren die Rechtsberater ihren „Faktencheck“ des WSW-Gutachtens, das von der Erzdiözese München-Freising in Auftrag gegeben und bezahlt worden ist. Die in dem Gutachten erhobenen Vorwürfe hatte im Namen Benedikts dessen Privatsekretär Georg Gänswein erstmals am 24. Januar zurückgewiesen.