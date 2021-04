Zwei Klassen beim Impfen? : Die Privaten schauen beim Impfen in die Röhre

In Deutschland muss man wohl schon froh sein, wenn der Gesundheitsminister in Aussicht stellt, dass bis Anfang Mai zwanzig Prozent der Bevölkerung geimpft sein können. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen – über das man in manchen anderen Ländern nur lächeln kann –, werden jetzt auch die niedergelassenen Ärzte an die Immunisierungsfront geworfen.

Es gibt sogar Überlegungen, Zahn- und Tierärzte zu mobilisieren. Aber die zahlreichen Betriebsärzte, für die das schnelle Durchimpfen der Belegschaften Routine wäre, und auch die Fachärzte konnten ihre Vorbereitungen (auch auf den Papierkrieg) erst einmal wieder einstellen: Für ihre Praxen reiche der Impfstoffvorrat noch nicht.