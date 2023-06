Im Heizungsstreit verlor Robert Habeck das Wesentliche aus den Augen, in der Asylfrage tut es die Parteilinke. Bei den Grünen gibt es ein Machtvakuum an der Spitze. Der Länderrat droht zu einem Scherbengericht zu werden.

Robert Habeck hat schon recht: Koalitionspartner, die nur in den Kategorien von Erfolg und Niederlage denken und handeln, sind schlecht beraten. Gutes Regieren bedeutet, an einem Strang zu ziehen und Meinungsverschiedenheiten konstruktiv zu lösen. Der Ampel will das nicht gelingen, allen Ermahnungen zum Trotz. Jeder der drei Partner hat seinen Anteil daran.

„Bereit, weil Ihr es seid“, war 2021 der Wahlkampfslogan der Grünen. Wirklich schlüssig war das nie. Dass die Gesellschaft bereit für den großen grünen Wandel sei, war mehr Wunschvorstellung der Wahlkämpfer als Realität.

Aber immerhin vermittelten die Grünen den Eindruck, dass sie zum Regieren bereit seien. In den letzten Merkel-Jahren hatten sie sich den Namen „Quasiregierungspartei im Wartestand“ gegeben, die Schubladen waren voll mit Gesetzentwürfen. Grüne fremdelten nicht mehr mit der Macht, sie brannten darauf, sie endlich zu haben. „Macht kommt von machen“, sagte Habeck.

Bereit, sich selbst zu zerfleischen

Im ersten Jahr an der Regierung haben die Grünen dann auch viel gemacht und mitgemacht. Die Aufrüstung der Bundeswehr, das Anwerfen von Kohlekraftwerken, die (wenn auch nur halbherzige) Verlängerung der AKW-Laufzeiten, das war für große Teile der Partei schmerzhaft, sie standen aber dennoch dazu.

Im zweiten Jahr, in dem die Regierung die sogenannten Fortschrittsprojekte angehen wollte, sind die Kräfte der Grünen anders gebunden. Die Partei beschäftigt sich mit sich selbst. Seit Baerbock und Habeck nicht mehr strahlen, gibt es an der Spitze ein Machtvakuum. Den Grünen fehlt die Orientierung und damit auch die Disziplin. Nun sind sie vor allem bereit, sich selbst zu zerfleischen.

Dass es nun einen europäischen Asylkompromiss gibt, ist auch Annalena Baerbock zu verdanken. Sie bekommt Anerkennung dafür, dass sie über ihren Schatten gesprungen ist. Aber bei den eigenen Leuten steht sie im Feuer.

Das ist neu. Sie war, anders als Habeck, der grünen Seele immer nah. Den Spitzen von Partei und Fraktion gelingt es nicht, eine gemeinsame Haltung zu finden. Sie sprechen mit geteilter Zunge, Realos verteidigen die deutsche Zustimmung, Linke kritisieren sie.

Baerbock wird öffentlich abgestraft - das ist neu

Es hat sich als Fehleinschätzung erwiesen, dass das die Partei befrieden würde. Trotz aller Appelle zu gegenseitigem Respekt fühlten sich Grüne ermuntert, Baerbock öffentlich abzustrafen. Sie sei „angezählt“, war auf Twitter zu lesen. Die Erzählung geht um, die Außenministerin habe grüne Ziele verraten. Das ist übel und selbstgerecht. Realos spielen den Konflikt herunter, das Thema interessiere vor allem die Funktionärsebene.

Linke sind empört über diese Darstellung, berichten von Wut und Tränen an der Basis. Und so droht der Länderrat an diesem Samstag, der den Wahlkämpfern in Hessen eigentlich Rückenwind bescheren sollte, zu einem Scherbengericht zu werden. Eine Regierungspartei, die so auftritt, hat es schwer, ernst genommen zu werden.

Es ist kein Geheimnis, dass es in der Fraktion viele junge Idealisten gibt. Einige waren in der Flüchtlingshilfe oder Seenotrettung aktiv. Natürlich blutet ihnen das Herz. Es war auch klar, dass ein europäischer Kompromiss mit dem grünen Wahlprogramm nicht viel zu tun haben würde. Deutschland war in Europa mit seinen Forderungen weitgehend isoliert, das haben viele Grüne ausgeblendet.

Es wäre Baerbocks Aufgabe gewesen, die Partei auf den Kompromiss vorzubereiten: zum Beispiel zu erklären, dass es kein bisschen Leid an den Außengrenzen mindert, wenn die Bundesregierung der reinen Lehre folgt und es anderen überlässt, sich die Finger schmutzig zu machen. Zur Wahrheit gehört auch, dass der Deutsche Bundestag in EU-Fragen schlicht kein Mitspracherecht hat.

Auch Habeck hat Probleme. Doch die haben ihren Ursprung nicht darin, dass er seinen Grünen wieder mal etwas zumuten wollte. Eher das Gegenteil, er hat es beim Heizungsgesetz mit 150 Prozent grün probiert. Habecks Credo war es stets, dass Richtiges falsch werden kann, wenn man es falsch angeht.

Aber dann machte er selbst Politik mit der Brechstange und brachte sogar Wohlgesonnene gegen sich auf. Paradigmatisch dafür, dass er das Wesentliche aus dem Auge verloren hat, steht eine Szene im Bundestag. Der Vizekanzler stürmte dem ehemaligen Vorsitzenden der Jungen Union hinterher, weil der mal wieder eine Provokation losgelassen hatte.

Von Bündnissen war nicht mehr die Rede, unter Grünen gingen stattdessen Erzählungen über die Gaslobby um, die fast schon verschwörungstheoretisches Niveau erreichten. Das Ergebnis ist ein Heizungsgesetz, das deutlich unter den grünen Erwartungen geblieben ist. Klimaschützer sind enttäuscht, aber von seiner Partei wird Habeck dafür nicht verprügelt.

Es gehört zu den grünen Paradoxien, dass die Partei ihre Spitzenleute dann liebt, wenn die anderen sie anfeinden, und skeptisch wird, wenn auch die anderen überzeugt sind.