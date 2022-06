Mehr Fälle : Patientenbeauftragter will Register für schwere Behandlungsfehler

Die Zahl der schweren, aber vermeidbaren medizinischen Behandlungsfehler ist im vergangenen Jahr um gut acht Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis der neuen Behandlungsfehlerstatistik, die der Medizinische Dienst der Krankenkassen am Donnerstag vorgestellt hat. Demnach erhöhte sich die Zahl der nachgewiesenen sogenannten Never Events binnen eines Jahres von 120 auf 130. Grundlage der Statistik sind mehr als 13.000 fachärztliche Gutachten, die im Zusammenhang mit mutmaßlichen Behandlungsfehlern erstellt wurden. Wenn ein falsches Körperteil operiert oder ein fehlerhaftes Medikament verabreicht wird, gilt das als ein vermeidbarer und schwerwiegender Fehler.

Um die Patientensicherheit zu verbessern, sollten Never Events verpflichtend gemeldet werden, verlangt der Medizinische Dienst. Und nicht nur er. Stefan Schwartze, der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, sagte, dass er sich für den Aufbau eines nationalen Registers zur anonymen Erfassung von Never Events einsetze. Die Daten eines solchen verpflichtenden Meldesystems könnten die Grundlage bilden, um solche Ereignisse systematisch zu erfassen und zu analysieren, sagte Schwartze. „Auf Basis der Ergebnisse können notwendige Präventionsmaßnahmen abgeleitet und zudem kann überprüft werden, ob diese in der Praxis wirken.“

Im vergangenen Jahr bestätigte der Medizinische Dienst Behandlungsfehler in insgesamt 3665 Fällen, in 2709 Fällen erlitt der Patient dadurch einen Schaden. Die Zahlen sind etwas geringer als 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie. „Die Dunkelziffer der Behandlungsfehler liegt deutlich über dem, was in der Begutachtungsstatistik sichtbar wird“, sagte Stefan Gronemeyer, Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Bund, bei der Vorstellung des Berichts.

Mutmaßliche Behandlungsfehler wurden vor allem im Zusammenhang mit Krankenhausbehandlungen untersucht, nur ein Drittel der Vorwürfe stand mit der Behandlung in Arztpraxen im Zusammenhang. Knapp ein Drittel aller Vorwürfe betrafen das Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie, etwa zwölf Prozent die Innere Medizin und Allgemeinmedizin, jeweils fast neun Prozent die Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie die Allgemein- und Bauchchirurgie. „Häufungen zeigen, dass Patientinnen und Patienten reagieren, wenn eine Behandlung nicht ihren Erwartungen entspricht“, sagte Astrid Zobel, die Leitende Ärztin des Medizinischen Dienstes Bayern. Fehler bei chirurgischen Eingriffen seien für Patienten leichter zu erkennen als Medikationsfehler. Dies müsse bei den Zahlen berücksichtigt werden.