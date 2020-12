Beginn des Wahlkampfs : Thüringen geht zurück auf Los

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Die Vorbereitungen für eine Wahl auch unter Pandemiebedingungen sind in Erfurt zumindest weit gediehen. So soll der Landtag Anfang kommenden Jahres das Wahlgesetz ändern, um generell eine Briefwahl zu ermöglichen und die nötige Zahl an Unterstützungsunterschriften für kleine Parteien deutlich zu reduzieren. Vertreter anderer Bundesländer, die ebenfalls im kommenden Jahr wählen, haben sich dem Vernehmen nach bereits zur Anhörung in Erfurt angemeldet. Die SPD-Fraktion wiederum kündigte an, für die Auflösung des Landtags eine offene und namentliche Abstimmung zu beantragen, um die nötige Zweidrittelmehrheit sicherzustellen.

Sollte die verfehlt werden, hätte Bodo Ramelow noch die Möglichkeit, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen – was die bisherige Vereinbarung bis zur Haushaltsverabschiedung ausgeschlossen hatte. Die Vertrauensfrage würde zu Neuwahlen führen – es sei denn, die AfD-Fraktion, die bisher als einzige gefordert hat, auf Neuwahlen zu verzichten, würde dann Ramelow das Vertrauen aussprechen. Im politischen Thüringen aber, das lehrt das Jahr 2020, ist nichts unmöglich.