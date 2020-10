Bedford-Strohm hört auf : Wechsel an der Spitze der evangelischen Kirche

Debatte um Polen-Denkmal : Die Zeit für eine Entscheidung ist überfällig

Der Bundestag diskutiert am Freitag über einen Gedenkort für die Opfer der deutschen Gewaltherrschaft in Polen. Der Prozess sollte jetzt nicht mehr unnötig in die Länge gezogen werden. Wir stehen Polen gegenüber in der Verantwortung. Ein Gastbeitrag.