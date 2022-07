Bayreuth : Rechtsextremer Angriff auf Lokalpolitiker

Aktualisiert am

In Bayreuth ist es zu einem mutmaßlich rechtsextremen Angriff auf den Stadtrat Halil Tasdelen gekommen. Ein Unbekannter soll den SPD-Politiker erst ausländerfeindlich beleidigt und ihm dann ins Gesicht geschlagen haben.

Der Bayreuther Stadtrat Halil Tasdelen (SPD) ist Opfer eines mutmaßlich rechtsextremen Angriffs geworden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstag mitteilte, beleidigte ein Mann den Lokalpolitiker am Freitagnachmittag in „ausländerfeindlicher Weise“ und schlug ihm ins Gesicht. Dadurch sei der Stadtrat, der auch Vorsitzender des AWO-Kreisverbands Bayreuth ist, erheblich verletzt worden.

Eine Frau, die den Täter begleitet habe, habe Tasdelen ebenfalls beschimpft. Sie konnte den Angaben zufolge bereits identifiziert werden, es handelt sich um eine 39 Jahre alte Frau aus Bayreuth. Der mutmaßliche Täter wurde zunächst nicht gefasst. Die Polizei beschrieb ihn als groß und muskulös, mit kurzen, rasierten Haaren und Tätowierungen an Hals und beiden Unterarmen.

Der Bruder des Opfers, der bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen, schrieb auf Twitter, Halil Tasdelen sei direkt vor seinem Haus angegriffen worden und habe einen doppelten Nasenbeinbruch erlitten. Bevor der Täter angegriffen habe, habe er „scheiß Kanake, scheiß Türke“ gesagt.

Zahlreiche Menschen zeigten sich in den sozialen Netzwerken solidarisch mit Tasdelen, darunter auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der gute Besserung wünschte. Er hoffe, dass der Täter schnell gefasst und bestraft wird, schrieb Özdemir.