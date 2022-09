Bayerns Innenminister Herrmann : „Extremisten lieben Krisen“

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU, links) stellt am Donnerstag in München zusammen mit Burkhard Körner, dem Präsidenten des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz die Halbjahresbilanz des bayerischen Verfassungsschutzes vor. Bild: dpa

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sieht durch die momentane Parallelität mehrerer großer Krisen die Gefahr für ein Erstarken des politischen Extremismus, unabhängig von der konkreten Ausrichtung. „Extremisten lieben Krisen“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag bei der Vorstellung von Verfassungsschutzinformationen für das erste Halbjahr. Krisen seien ein „idealer Nährboden, um Misstrauen gegen den Staat zu säen“.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Nach dem Abflauen der Corona-Proteste bestimme der russische Angriffskrieg auch in den extremistischen Szenen die Diskussion. Vorrangig sei dabei die „Schuldfrage“ sowie der Umgang mit den aus der Ukraine Geflüchteten konträr thematisiert worden.

Versuche, bürgerlicher zu wirken

In der rechtsextremistischen Szene seien zwei unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten: Bemühungen, durch moderateres Auftreten nach außen die Abwehrmechanismen der Gesellschaft zu unterlaufen. Ein Beispiel sei der letztlich knapp gescheiterte Versuch des NPD-Bundesvorstands gewesen, der Partei einen bürgerlicheren Anstrich zu geben, etwa durch die Umbenennung in „Die Heimat“. Andere neue Gruppierungen wie etwa die „Neue Stärke Partei“ (NSP) träten hingegen ganz unverhohlen mit neonazistischen Narrativen an die Öffentlichkeit.

Schon vor zwei Tagen war bekannt geworden, dass der bayerische Verfassungsschutz damit begonnen hat, die AfD im Freistaat mit nachrichtendienstlichen Mitteln, also etwa durch die Einschleusung von V-Leuten, zu beobachten. Die Feststellungen, die zur Beobachtung der AfD als Gesamtpartei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz geführt hätten, besäßen auch für Bayern Gültigkeit, so Herrmann. So strebe die AfD den Erhalt des deutschen Volkes in seinem „ethischen Bestand“ und entsprechend den Ausschluss „ethnisch Fremder“ aus dem deutschen Volk an.

Der Innenminister hob hervor, dass die Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion nicht unter Beobachtung stünden. Die vom Bundesverfassungsgericht dafür entwickelten Anforderungen, etwa ein besonders aggressives Vorgehen gegen die verfassungsmäßige Ordnung, seien bislang nicht erfüllt.

Wie der Umgang mit den Parlamentariern praktisch aussieht, führte Burkhard Körner, der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, aus: Man dürfe „den Kernbereich“ der Tätigkeit von Abgeordneten nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten, jedenfalls „nicht zielgerichtet“. Das heiße aber auch, dass der Verfassungsschutz „Zufallserkenntnisse“ über die Abgeordneten, an die er bei der Beobachtung anderer, etwa in einem Chatroom, gelangt, sehr wohl verwerten dürfe. So dürfe man sich zwar nicht in interne Fraktionssitzungen im Landtag einschleusen, wohl aber in interne Sitzungen eines Kreisvorstands der Partei.

Mehr zum Thema 1/

Im Bereich des Linksextremismus erkennen die Verfassungsschützer eine gewisse Enttäuschung, dass es der Szene, sichtbar auch beim G-7-Gipfel auf Schloss Elmau, nicht gelungen sei, eine dauerhafte Verbindung zu demokratischen Protestbewegungen, insbesondere der Klimaschutzbewegung, herzustellen. Auch der Angriff Russlands auf die Ukraine habe die Szene irritiert, ändere aber nichts an der Agitation gegen die westlichen Staaten und die NATO.

Herrmann warnte davor, den Islamismus zu unterschätzen. In diesem Zusammenhang forderte er Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, die angekündigte Einstellung des Expertenkreises Politischer Islamismus zu überdenken.