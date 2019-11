Streit um Ferientermine : Bis die Autobahn voll ist

So verlässlich wie der Herbstregen nach Hamburg, kehrt auch immer wieder die Diskussion in den Norden zurück, wer eigentlich wann Ferien machen darf im Sommer, in den Wochen also, in denen es nicht ganz so viel regnet. Die Sommerferienzeiten sind ein schulpolitischer Klassiker, vor allem weil es in diesem Stück so schöne Schurken gibt: Bayern und Baden-Württemberg, die großen Länder im Süden. Denn während alle anderen Länder sich abstimmen, wann die Ferien beginnen sollen, machen München und Stuttgart nicht mit.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Das erregt immer wieder mal Widerspruch. Gerade hat ihn der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe von der SPD ausgesprochen. Mit Blick auf die Absage Bayerns an die Neuordnung der Ferienzeiten äußerte er: „Dieser Schuss aus Bayern wird nach hinten losgehen: Jetzt wird jedes Land genau wie Bayern die Sommerferien im Alleingang festlegen.“ Und: „Viel Spaß auf den langen bayerischen Autobahnen.“

Da das Themen aber ein Klassiker ist, ist auch die Position Hamburgs nicht neu. Denn schon vorher hat die Hansestadt sich für eine Neuordnung der Ferienzeiten eingesetzt. Für die Äußerung des Senators in der „Süddeutschen Zeitung“ bot nun aber wieder das Verhalten Münchens einen Anlass. Die Ankündigung, nicht Teil des Nationalen Bildungsrates sein zu wollen, hat Kritik provoziert. Die große Koalition in Berlin hat die Einrichtung des Rats in ihren Koalitionsvertrag festgeschrieben, um mehr „Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit im Bildungswesen“ zu erreichen.

„Völlig überhitzte Diskussion“

Nach München zog sich auch Stuttgart zurück. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat so aber nicht nur den Bildungsrat schon vor seiner Einrichtung praktisch beerdigt, sondern auch angemerkt, dass das bayerische Abitur bayerisch bleibe, „wie die Ferienzeiten bleiben, wir wollen die auch nicht angleichen.“

Bislang werden die Zeiten für die Sommerferien zwischen den Ländern abgesprochen, die übrigen Ferien hingegen nicht. Die Länder sind dabei in Gruppen eingeteilt, die in einem rollierenden System die Ferien nacheinander antreten, im Juni geht es los. Nur Bayern und Baden-Württemberg sind immer als letzte dran, begründet wird das mit dem notwendigen Abstand zu ihren Pfingstferien.

Bis 2024 stehen die Termine fest, nun laufen die Verhandlungen für die Sommer 2025 bis 2030. Am Ende muss die Kultusministerkonferenz dem ausgehandelten Zeitplan zustimmen – und hierauf zielt die Drohung Rabes, denn ohne Einstimmigkeit gibt es keinen Zeitplan. Zwar gibt es auch in anderen Ländern wie Berlin Wünsche, die Zeiten neu zu ordnen: so sollen die Ferien künftig frühestens im Juli beginnen, schon weil es sonst für die Planung des Abiturs problematisch sei, wenn die Länder sich aus einem gemeinsamen Pool aus Abituraufgaben bedienen sollen. Doch schon bei den Ländern im hohen Norden hält man davon wenig.

Für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist der Tourismus überlebenswichtig, und da es bei den Absprachen nicht nur darum geht, dass nicht alle im Sommer gleichzeitig auf die Autobahnen rollen, sondern auch darum, dass die Hotels gleichmäßig über den Sommer verteilt belegt sind, würde ein späterer Start in die Ferien eine kürzere Saison bedeuten.

So heißt es aus dem SPD-geführten Schweriner Bildungsministerium, dass eine Verkürzung der Sommerferienzeit problematisch sei und die Kieler Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagt: „Ich verstehe, dass der Kollege Rabe sich über die Nachrichten aus Bayern geärgert hat, aber das ist eine völlig überhitzte Diskussion.“ Ihr Land sehe aber keinen akuten Handlungsbedarf, man brauche nicht weniger, sondern mehr Kooperation. „Aus Schleswig-Holsteins Sicht müssen wir sowohl die Belange der Schulen, als auch des Tourismus im Blick haben. Ein unabgestimmter Ferienkorridor in ganz Deutschland könnte negative Auswirkungen auf den für unser Land so wichtigen Tourismus haben.“

Aus der Hamburger Bildungsbehörde heißt es, man setze darauf, dass Thema bei Verhandlungen zu klären. Aber ernstzunehmen sei die Drohung schon.