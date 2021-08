Bayern und Rama X. : Wenn niemand für einen König zuständig sein will

Was macht eigentlich der thailändische König? In Bayern jedenfalls ward der Fan des Freistaats schon länger nicht mehr gesehen, was nicht bedeutet, dass er die beiden Villen, die er in Tutzing am Starnberger See besitzt, aufgegeben hätte: Dem ist keineswegs so.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Etwas getan hat sich allerdings in den steuerlichen Angelegenheiten von Rama X. Die F.A.Z. hatte berichtet, dass er in Bayern wohl keine Erbschaftsteuer gezahlt hat, wiewohl er zum Zeitpunkt, als sein äußerst vermögender Vater König Bhumibol starb, bereits einen Wohnsitz hierzulande hatte.