Bayern und die Pandemie : Ungewohnt einig

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat im Landtag zu Recht festgestellt, wie schwierig es sei, es den Leuten mit der Corona-Politik recht zu machen. Für die einen mache man zu viel, für die anderen zu wenig, den einen komme man zu früh, den anderen zu spät. Und immer werde nach Schlupflöchern gesucht. Der Fraktionschef der Grünen Ludwig Hartmann zeigte in der Aussprache zur Regierungserklärung, dass sich solch widerstrebende Einschätzungen auch in einer einzigen Person wiederfinden können: Die Maßnahmen des Söderschen „Zehn-Punkte-Plans“ seien „teils richtig und notwendig“, „teils längst überfällig“, andere klängen „deutlich schärfer als sie sind“, wieder andere seien „unnötig“.

Damit meinte er etwa die nächtliche Ausgangssperre in Hotspots. „Der Winter, wenn es kälter wird, wenn man draußen dann alleine unterwegs ist, da trifft man nicht mehr viel Leute“, sagte Hartmann. Söder setzte dem das zuletzt beliebte Konzept Glühweinstand-Hopping entgegen.

Der Grüne legte den Finger aber auch dorthin, wo es der Staatsregierung eher weh tun dürfte. Er ist jedenfalls nicht der einzige, der sich darüber wundert, warum erst jetzt eine FFP-2-Masken-Pflicht für Altenheime erlassen wird oder warum die Gesundheitsämter erst jetzt eine einheitliche Software zur Kontaktnachverfolgung bekommen sollen. Die FDP zum Beispiel hatte das schon vor Monaten gefordert. Hartmann lobte, dass in Bayern viel getestet werde; er monierte aber auch – und ebenfalls nicht als einziger –, dass man daraus zu wenige Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen gewonnen habe.

Es wurde freilich auch klar, dass zumindest die Regierungsfraktionen und die Grünen in der Sache nicht weit auseinander sind – und wohin die Reise im nächsten Monat bei weiterhin hohen Infektionszahlen gehen dürfte: Das Weihnachtsgeschäft lässt man noch laufen, weil sonst der Einzelhandel auf die Barrikaden geht. Danach dürfen die Familien an Weihnachten zusammenkommen; das würden viele wahrscheinlich sowieso tun – und die Staatsregierung will nicht in die Lage kommen, massenhaft Privatwohnungen kontrollieren zu müssen, an den Feiertagen schon gar nicht. Genauso wenig will sie sich dem schon im Frühjahr gängigen Vorwurf aussetzen, übergriffig oder herzlos zu sein, zumal sich die AfD sogar darüber echauffierte, dass Söder selbst der „besondere Tag“ Nikolaus nicht heilig genug sei, um wenigstens da keine Pressekonferenz zu machen.

Nach Weihnachten könnte dann tatsächlich passieren, was Hartmann vorschlug: das Zeitfenster aus Schulferien und Feiertagen bis zum Dreikönigstag zu nutzen, um das Land noch weiter herunterzufahren, inklusive Betriebsferien für Unternehmen und den Einzelhandel, ausgenommen Geschäfte für den täglichen Bedarf. Söder hatte zuvor schon gesagt, dass Bayern dabei wäre, wenn sich die Ministerpräsidenten demnächst auf härtere Maßnahmen nach Weihnachten verständigen würden.

Der CSU-Chef trat am Dienstag weniger wuchtig als sonst auf; er gab sich auch Mühe, auf den ständig wiederkehrenden Vorwurf zu antworten, er dränge sich bloß ins „Rampenlicht“ (AfD). Er erinnerte an den frühen Tod seiner beiden Eltern – und fügte dem Satz, „Gott schütze Bayern weiterhin“ an: Das sei „keine Floskel“.