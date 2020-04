Bayern und die Corona-Krise : Die Opposition erwacht

Wäre Krieg, würde man sagen: Die Heimatfront ist ein bisschen am Bröckeln, auch in Bayern. Vor gut vier Wochen hielt Ministerpräsident Markus Söder vor dem Landtag eine Regierungserklärung – und die Opposition folgte, wie es dann immer heißt, aus „staatspolitischer Verantwortung“. Das galt sogar für die AfD, deren Fraktionschef Ingo Hahn „vollumfängliche Hilfe“ zusagte. Positiv auf die Zusammenarbeit dürfte sich der interfraktionelle Antrag zum neuen Infektionsschutzgesetz ausgewirkt haben: In den hatte die CSU auch viele Forderungen der anderen Parteien aufgenommen.

Seither sind die Debatten über die richtige Strategie im Umgang mit dem Coronavirus vielstimmiger geworden. Auch die Staatsregierung und ihre Behörden sehen sich mit Angriffen und Fragen konfrontiert. Eine davon: Warum konnten am zweiten Märzwochenende, an dem die Verschiebung des Nockherbergs auf dringende Empfehlung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beschlossen wurde, noch Starkbierfeste stattfinden, die von Söder selbst zuletzt als „Viren-Drehscheiben“ bezeichnet wurden?

Höhenflug der CSU

Die jüngsten Umfragen sprechen allerdings eine klare Sprache. Die CSU und Söder selbst haben durch die Krise und deren Management enorm an Ansehen gewonnen. Laut Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks liegt die CSU bei 49 Prozent – der beste Wert seit 2014.

Die anderen Parteien mussten allesamt Federn lassen: So fielen etwa die Grünen um acht Prozentpunkte auf 17, die AfD um vier auf sechs. Die Freien Wähler, Koalitionspartner der CSU, büßten zwei Prozent ein und stehen nun bei acht. Das heißt: Das „konstruktive Handeln“ hat außer der CSU niemanden weitergebracht, zumindest nicht in den Umfragen. Und so ist es, wie fast immer in Krisen: Irgendwann bricht sich die Parteipolitik, die ja nichts Schlechtes ist, Bahn. Man merkte das schon am Montag im Landtag, in der Aussprache nach der zweiten Regierungserklärung Söders zu Corona.

Bei der AfD hatte offensichtlich ein innerparteilicher Klärungsprozess stattgefunden: Die Wirtschaftsliberalen, von denen schon früh Kritik am Lockdown zu vernehmen war, hatten sich gegen die Autoritären durchgesetzt. Die Ko-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner, die in dieser Debatte eigentlich zu den Autoritären gehört hatte, verknüpfte in ihrer Rede die Kritik daran, dass „alle möglichen Grundrechte ausgesetzt“ würden, mit dem klassischen AfD-Thema: Aber gleichzeitig gelte das Asylrecht ohne Einschränkung.

Sie brachte einen Vorwurf vor, den man gegenwärtig öfter hört: dass die Kommunalwahlen am 15. März „nachweislich ein massiver Infektionsherd für unsere Bürger“ gewesen seien. Das wies das Innenministerium gegenüber der F.A.Z. als „haltlos“ zurück: Die gemeldeten Zahlen an Corona-Infizierten seien in Bayern „wie auch in allen hauptbetroffenen Bundesländern bereits ab etwa 9. März – also sechs Tage vor der Kommunalwahl – angestiegen“. Das Landesamt für Gesundheit teilte mit, dass Auswirkungen der Kommunalwahlen auf die Meldezahlen bis zwei Wochen nach den Wahlen zu erwarten gewesen wären. In dem Zeitraum sei „die Ansteckungsdynamik aber eher rückläufig gewesen“.

Grüne: Jetzt ist Wachsamkeit gefragt

Auch die Grünen zeigen sich zusehends angriffslustiger. Für ihren Fraktionsvorsitzenden Ludwig Hartmann ist diese Entwicklung normal: Zu Beginn der Krise habe Unklarheit über die Infektionsquellen geherrscht. „Da war schnelles, konsequentes Handeln gefordert und eine klare Botschaft aller demokratischen Fraktionen nach außen, damit die Schutzmaßnahmen eingehalten werden.“ Nun, bei möglichen Lockerungen, seien Wachsamkeit der Opposition und die Debatte um Alternativen zum Regierungshandeln geradezu notwendig.

Mehr zum Thema 1/

Hartmann findet, dass Söder seine Pflichtaufgabe als Krisenmanager erfüllt. Der Ministerpräsident habe allerdings die Bedürfnisse junger Familien und von Alleinerziehenden und deren Kindern nicht genügend im Blick. Hartmann fehlen gerade bei diesem Thema „kreative und praxisnahe Lösungen“. Vielen Eltern wäre demnach schon geholfen, wenn sie wenigstens zwei Tage in der Woche ihre Kinder in die Kita geben könnten. „Und es wäre gut, wenn sich zwei oder drei Familien zu Betreuungsgemeinschaften zusammenschließen könnten“, so Hartmann.

Im Landtag behauptete Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler, dass zwischen seine Partei und die CSU kein Blatt Papier passe. Dass man auch daran im Moment zweifeln kann, zeigte sich spätestens am Mittwoch, als der Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger via „Bild“-Zeitung „eine kleine Ersatz-Gedenk-Wiesn“ verlangte. Söder hatte tags zuvor nicht nur das Aus fürs diesjährige Oktoberfest verkündet – sondern sich auch gegen „irgendwelche Klein-Feste und Halb-Alternativen“ gewandt.