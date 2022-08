Längere Laufzeit? : Staatsregierung verteidigt Gutachten zu Atomkraftwerk Isar 2

Die bayerische Staatsregierung hat Vorwürfen widersprochen, wonach sie ihre Forderung nach einem Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Isar 2 auf ein von ihr in Auftrag gegebenes angebliches „Gefälligkeitsgutachten“ des TÜV Süd stütze. Der TÜV Süd kam in einer ausführlichen Stellungnahme von Mitte April zum Ergebnis, dass das Atomkraftwerk Isar 2 ohne Abfahren über den Winter weiterbetrieben werden könne.

Zuletzt hatte der Vorsitzende der bayerischen SPD, Florian von Brunn, den TÜV Süd für „befangen“ erklärt und dies damit begründet, dass die Aktiengesellschaft dem Freistaat für Sachverständigenleistungen schon viele Millionen Euro in Rechnung gestellt habe. Darüber hinaus sprach eine Hamburger Anwaltskanzlei von einem „Gefälligkeitsgutachten“. Die Bewertung des TÜV Süd sei „offenbar für den Einsatz als Waffe in der aktuellen Diskussion um eine Laufzeitverlängerung in der politischen Arena bestimmt“ gewesen. Der TÜV Süd bescheinige, was der Auftraggeber wünsche.

Dabei ist auch die Hamburger Kanzlei, die ihre Stellungnahme im Auftrag von Greenpeace abgab, nicht über jeden Zweifel erhaben. Der Gründer der Kanzlei, Michael Günther, war einst selbst Vorstandsmitglied von Greenpeace International. Der neue Generalsekretär der CSU, Martin Huber, kommentierte das auf Twitter ironisch: „Greenpeace beauftragt Greenpeace – wirklich genial und natürlich total unabhängig und seriös.“

Ein Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Isar 2 wäre technisch möglich

Ein Sprecher des bayerischen Umweltministeriums, das das Gutachten des TÜV Süd in Auftrag gegeben hatte, sagte der F.A.Z.: „Der TÜV Süd ist einer der renommiertesten und mit Fragen der Kernkraft am besten vertrauten Experten. Das Gutachten des TÜV Süd befasst sich mit zentralen Sicherheitsfragen einer befristeten Laufzeitverlängerung und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Ein Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Isar 2 wäre technisch möglich, auch Sicherheitsbedenken stehen dem nicht entgegen. Dies gilt – nach einem längeren Vorlauf – auch für eine Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Gundremmingen Block C.“

Die Sicherheit von Mensch und Umwelt hätten beim Betrieb der bayerischen Kernkraftwerke „oberste Priorität“. Bei der Bewertung zentraler und entscheidender Fragen solle auf die bestmögliche Expertise zurückgegriffen werden. „Es ist nicht ersichtlich, woher sich eine höhere Expertise einer Hamburger Rechtsanwaltskanzlei in der Kerntechnik ableitet“, äußert der Sprecher mit Bezug auf die Kanzlei Günthers. Um „größtmögliche Transparenz“ herzustellen, sei das TÜV-Gutachten schon vor einigen Wochen ins Netz gestellt worden.

Darin heißt es unter anderem, zu einer Sicherheitsüberprüfung sei kein Abfahren von Isar 2 nötig. Der Reaktorkern des aktuellen, etwa ein Jahr dauernden Betriebszyklus sei so ausgelegt, dass am Ende des Zyklus Reaktivitätsreserven bestehen, die einen sicheren Weiterbetrieb für etwa 80 Tage ermöglichen. Unter Einhaltung der Sicherheitsstandards bestehe die Option, einen neuen Reaktorkern lediglich durch das Umsetzen der Brennelemente, also ohne den Einsatz neuer, auszulegen. Damit, so die Fachleute, wäre ein Leistungsbetrieb von etwa drei Monaten möglich. Insgesamt würde damit bis August 2023 eine zusätzliche Strommenge von etwa 5160 Gigawattstunden erzeugt. Aufgrund bisheriger Erfahrungen halte man, so der TÜV, eine Lieferung frischer Brennelemente innerhalb von zwölf Monaten für möglich. Bei einer rechtzeitigen Bestellung wäre damit eine Lieferung bis August 2023 möglich – und mithin eine Weiterführung des Betriebs über den Herbst 2023 hinaus.

Der TÜV Süd wies in seiner Stellungnahme gegenüber der F.A.Z. darauf hin, dass für die Überwachung der Sicherheit von Kernkraftwerken in Deutschland laut Atomgesetz (AtG) die Aufsichtsbehörden der Bundesländer verantwortlich seien, in denen Kernkraftwerke betrieben werden. Um diese Aufgabe zu erfüllen, beauftragten die Aufsichtsbehörden nach §20 AtG Sachverständige mit Prüfungen und technischen Bewertungen. TÜV Süd sei als Sachverständigenorganisation im Auftrag des bayerischen Umweltministeriums seit mehr als 40 Jahren in den Kernkraftwerken Isar 2 und Gundremmingen tätig.