Söder will nicht abgehängt werden

Vorbereitung des Gasnotfalls : Söder will nicht abgehängt werden

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fürchtet in der Gaskrise ein Nord-Süd-Gefälle. Ist das berechtigt?

Geschützt? Der bayerische Ministerpräsident Söder im Juni im unterirdischen Erdgasspeicher in Wolfersberg Bild: SVEN SIMON

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder witterte schon eine Verschwörung des Nordens gegen den Süden, als die Gasknappheit noch kein Thema war. Kurz nach der verlorenen Bundestagswahl sagte er, es sei Teil eines neuen „Bayern-Narrativs“, den Unterschied zwischen dem „Ampelnorden“ und dem „freien Süden“, der sich gegen die neue Bundesregierung zur Wehr setzt, herauszuarbeiten. Sind die jetzigen Befürchtungen, dass der Süden besonders unter Gasnot leiden könnte, also nur eine Masche?

Das weisen die Bayern weit von sich. Als besonders schlagenden Beweis für ihre Verdächtigungen führten sie zuletzt einen Auftritt von Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, an. Der hatte gesagt, es werde künftig „ein neues Nord-Süd-Gefälle geben“, denn Gas werde perspektivisch „aus Norwegen über Holland und Belgien kommen“. Davon betroffen würden nicht zuletzt jene sein, die „in den letzten Jahren sehr breitbeinig und selbstbewusst aufgetreten sind, weil sie geographisch in einer sehr bevorzugten Lage gelebt haben“.

Der Begriff „breitbeinig“ ist ein Codewort für Söder, der sich sogleich angesprochen fühlte: „Wenn die bayerischen Blutbahnen verstopft sind, gibt es einen deutschen Herzinfarkt.“ Die CSU ließ es auch nicht an dem Hinweis fehlen, dass Müller mal grüner Umweltminister gewesen sei – und wo? In Schleswig-Holstein, im hohen Norden.

Müller verweist auf den Kontext seiner Äußerung

Müller, der übrigens eher aus der Mitte Deutschlands stammt und dort auch die meiste Zeit in seinem Leben gewirkt hat, streitet gar nicht ab, die Aussagen über das Nord-Süd-Gefälle mit besonderer Berücksichtigung des Freistaats Bayern gemacht zu haben. Er legt aber doch Wert auf den Kontext: Es habe sich um eine nicht-öffentliche Veranstaltung gehandelt, den Vierten Berliner Kongress für wehrhafte Demokratie. Auf dem Podium habe ihn sein „alter Freund“ Wolfgang Bosbach, eine rheinische Frohnatur und bekanntlich kein Grüner, gefragt, ob unter den neuen Vorzeichen das „breitbeinige“ Auftreten der Bayern noch zeitgemäß sei. Diese launige Formulierung habe er aufgegriffen und ebenso launig beantwortet.

Es gebe jedenfalls keinerlei Grund anzunehmen, dass er oder seine Behörde die Bayern oder gar den Süden inklusive Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen am ausgestreckten Arm verhungern lassen wollten, auch wenn zuletzt der hessische Ministerpräsident Boris Rhein im F.A.Z-Podcast Söder beisprang und sagte, der Süden Deutschlands werde vernachlässigt. Müller beteuert: „Ich habe einen Amtseid abgelegt, der gilt für ganz Deutschland.“ Momentan sei er lediglich der Bote, der für eine Botschaft geschlagen werde, die in der Tat eine Herausforderung sei.

Bisher habe der Süden profitiert von der Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung (OPAL) bei Lubmin, die große Mengen Gas, das über die Pipeline Nord Stream 1 geliefert wurde, über die Tschechische Republik nach Bayern transportiert habe. Wenn über die Pipeline nun immer weniger Gas komme und ersetzt werde etwa durch norwegisches Gas, das über Flüssiggasterminals in der Nord- und Ostsee geliefert werde, dann sei das für den Süden ein Problem, da der Gasweg dann über die Verbrauchszentren in Westdeutschland führen könnte. Die Energieversorgung, so Müller, sei jedenfalls „eine Frage von Geografie und Physik, nicht von Politik“.

Seine Behörde habe zuletzt alles in ihrer Macht stehende getan, um gerade Engpässen im Süden vorzubeugen. Müller nennt fünf Punkte, die er vor Kurzem im bayerischen Kabinett vorgetragen habe. Erstens befülle man seit Wochen den für Bayern wichtigen Speicher Wolfersberg. Zweitens habe die staatliche Rettung von Uniper dazu geführt, dass der Energieversorger sich nun in der Lage sehe, in Bayern und Baden-Württemberg Speicher statt zu leeren aufzufüllen.