Vereinbarung unterzeichnet : Bayern hilft Mecklenburg-Vorpommern bei Flüssiggasterminals

„Wir freuen uns über die Unterstützung aus Bayern“, sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hier am 30. August 2022 mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in Lubmin Bild: dpa

Bayern will Mecklenburg-Vorpommern beim Bau von Terminals für Flüssiggas in Lubmin unterstützen. Das vereinbarte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Besuch an der Ostsee am Dienstag mit Manuela Schwesig (SPD), der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie unterzeichneten eine dementsprechende Vereinbarung, die unter anderem die Entsendung von Juristen aus Bayern vorsieht, um im zuständigen Bergbauamt bei den Genehmigungsverfahren zu helfen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



„Wir freuen uns über die Unterstützung aus Bayern“, sagte Schwesig bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Alles müsse rechtsstaatlich genehmigt werden, da zähle jeder Experte. Die Landesregierung in Schwerin tue ihr Bestes, sagte Söder, Bayern wolle nun mithelfen.

Pläne für zwei Flüssiggasterminals

In Lubmin bei Greifswald landet bislang die Nord-Stream-1-Pipeline an, durch die russisches Gas fließt und weiter verteilt wird. Allerdings hat Moskau den Gasfluss in den vergangenen Monaten immer weiter gedrosselt. Fertig ist auch die Nord-Stream-2-Pipeline, die jedoch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht in Betrieb genommen wird. Russland sei kein verlässlicher Partner mehr, äußerte Schwesig mit Blick auf die Gasversorgung im Land. Stattdessen gewinnen die Pläne für zwei Flüssiggasterminals an Kontur.

Das eine schwimmende Terminal wird von einem privaten Investor geplant und soll womöglich schon Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Zudem wird über ein staatlich betriebenes Terminal gesprochen, an dem RWE und Stena Power beteiligt sein könnten. Dieses würde aber offenbar erst später in Betrieb gehen können.

Zwar ist der Greifswalder Bodden vor Lubmin wegen der geringen Wassertiefe ökologisch anspruchsvoll für solche Projekte. Allerdings ist die bereits vorhandene Infrastruktur zur Weiterverteilung von Gas attraktiv, wie Schwesig und Söder hervorhoben. Von Lubmin aus kann Gas durch ostdeutsche Bundesländer über die Tschechische Republik bis nach Bayern geleitet werden.

„Ernste Situation für unser Land“

Söder verwies darauf, wie wichtig die Versorgung von Bayern sei, wo man „energiehungrig“ sei und es die meisten Industriearbeitsplätze in Deutschland gebe. Er sprach von einer „ernsten Situation für unser Land“. Der Wohlstand in Deutschland sei massiv gefährdet, es drohe die größte Wirtschaftskrise, die das Land je erlebt habe. Daher reiche es nicht mehr, nur Energie zu sparen. Man brauche Ersatz und müsse alles nutzen, was gehe.

Schwesig, die für das lange Festhalten ihrer Regierung an Nord Stream 2 lange massiv in der Kritik gestand, äußerte, es sei ein wichtiger Tag für die Energieversorgung in Deutschland. „MV hilft“, sagte sie. In der Perspektive sollen auch andere Länder von Lubmin aus mit Wasserstoff versorgt werden.