Klausur der Fraktion : Söder dagegen – aber die Grünen wollen mit an die Macht

Ludwig Hartmann, Ricarda Lang und Katharina Schulze am Freitag in Bad Wörishofen. Bild: dpa

Katharina Schulze, Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion in Bayern, sagte zum Beginn der Winterklausur in Bad Wörishofen, es gebe in Sachen Energiewende kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Ihr Ko-Vorsitzender Ludwig Hartmann blies ins selbe Horn: Die technischen Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels seien vorhanden. Es gehe jetzt darum, sich ihrer zu bedienen. Dafür wollten die Grünen auch in Bayern an die Regierung. Doch wie?

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Im jüngsten „Bayerntrend“ des Bayerischen Rundfunks liegt die Partei bei 18 Prozent Zustimmung. Das ist im Bereich der Landtagswahl von 2018, damals erhielten die Grünen 17,6 Prozent der Stimmen – und die galten schon als großer Erfolg. Die Grünen glauben auch nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist: Wenn erst die Leute im Frühjahr zur Kenntnis nähmen, dass sie im Winter nicht gefroren haben und dass sich Deutschland aus der Energieabhängigkeit von Russland befreit habe, dann würde das vor allem den Grünen gutgeschrieben werden. Da gab sich nicht zuletzt die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sicher, die in Bad Wörishofen zu Gast war.