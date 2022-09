Nur „flüchtige“ Konfrontation : Kreuze in Behörden sind keine Mission

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hält zwei Klagen gegen den weithin so bezeichneten „Kreuzerlass“ der Bayerischen Staatsregierung für zulässig, aber unbegründet. Zwar werde durch den entsprechenden Erlass des Paragraphen 28 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) beziehungsweise durch das Anbringen von Kreuzen das objektiv-rechtliche Neutralitätsgebot des Staates nicht gewahrt.

Das Kreuz sei nämlich als Symbol christlich-religiöser Überzeugung und nicht etwa nur als Ausdruck der vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur anzusehen, wie die Staatsregierung argumentiert hatte. Dies begründe jedoch als solches noch keine einklagbaren subjektiven Rechte, so das Gericht.

Einen Abwehranspruch könnten die Kläger nur dann geltend machen, wenn eines der Grundrechte verletzt sei, aus denen sich die staatliche Neutralitätspflicht herleite. Eine Verletzung der Kläger in ihrem Grundrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit beziehungsweise in ihrem Recht auf Gleichbehandlung liege aber nicht vor. Nach Paragraph 28 AGO würden die Kreuze im Eingangsbereich der Dienstgebäude, also in einem Durchgangsbereich, angebracht. Behördenbesucher seien daher nur flüchtig mit ihnen konfrontiert; dies unterscheide den vorliegenden Sachverhalt etwa von Kreuzen in Klassenzimmern.

Kreuze müssen nicht entfernt werden

Das im Eingangsbereich staatlicher Dienststellen angebrachte Kreuz sei ein im Wesentlichen passives Symbol ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung. Ihm komme keine den christlichen Glauben fördernde und damit die Weltanschauungsfreiheit der Kläger potenziell beeinträchtigende Wirkung zu – so hatte die Klägerseite argumentiert.

Das Gericht hatte mit Urteilen vom 1. Juni 2022 die Klagen des Bundes für Geistesfreiheit Bayern und München sowie von 25 Einzelpersonen, gerichtet auf Aufhebung von Paragraf 28 AGO, abgewiesen und die Berufungen des Bundes für Geistesfreiheit Bayern und München, gerichtet auf die Entfernung der Kreuze in den Dienststellen des Freistaats, zurückgewiesen. Die Klagen der 25 Einzelpersonen auf Aufhebung von Paragraf 28 AGO seien mangels Klagebefugnis bereits unzulässig.

Es bestehe kein Anspruch auf Aufhebung des Paragrafen, weil es sich um eine Verwaltungsvorschrift handle, die anders als ein Gesetz keine unmittelbare Außenwirkung entfalte. Erst durch den behördlichen Umsetzungsakt der Anbringung eines Kreuzes könne es zu einer Konfrontation mit dem Glaubenssymbol und damit zu einem möglichen Eingriff in das Grundrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit kommen.