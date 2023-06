Will sich „die Demokratie zurückholen“: Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler, am Samstag in Erding Bild: dpa

Die bayerische AfD hat Hubert Aiwanger, dem Vorsitzenden der Freien Wähler, bescheinigt, er habe auf der jüngsten Kundgebung in Erding gegen das Gebäudeenergiegesetz „wie ein ganz engagierter AfD-Minister“ geredet. Der Wirtschaftsminister habe „im Endeffekt unsere Worte in Duktus und Tonfall verwendet“.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Die etwa 13.000 Demonstranten auf der von der Kabarettistin Monika Gruber mitorganisierten Kundgebung hätten es „super“ gefunden, dass der stellvertretende bayerische Ministerpräsident dort „AfD-Termini“ verwendet und „unsere Agenda geritten“ habe. Eingezahlt habe die Rede trotzdem auf das Konto der AfD, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel am Dienstag auf einer Pressekonferenz in München. Die Bayern wüssten ganz genau, wer „das Original“ sei. „Wer hat`s erfunden? Wir von der AfD.“

Aiwanger hatte am Samstag unter dem Jubel der Menge in Erding gerufen, es sei nun „der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen: Ihr habt’s wohl den Arsch offen da oben.“ Manche erinnerte die Diktion an den AfD-Slogan „Wir wollen uns unser Land zurückholen“.

Der „Neuen Zürcher Zeitung“ sagte Aiwanger, er stehe zu dem Satz. Die breite Bevölkerung müsse sich schlichtweg wieder Gehör verschaffen, wenn sie anders nicht ernst genommen werde. „Nur weil irgendwann mal ein AfDler etwas Ähnliches gesagt hat, ist das noch lange kein Tabusatz für jeden anderen. Mit dieser linken Masche lasse ich mich nicht mundtot machen.“