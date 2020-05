Aktualisiert am

Machtkampf in Bayern-AfD : Fraktionsführung übersteht Misstrauensvotum nur knapp

Die Mehrheit gegen sich: Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn Bild: dpa

Die Mehrheit der bayerischen AfD-Fraktion will ihre Führung loswerden, scheitert aber an der erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Der Riss in der Partei wird immer tiefer, die Umfragewerte sinken.