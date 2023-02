Jens Marco Scherf ist Landrat in Bayern und Mitglied der Grünen. In einem Brief an den Kanzler fordert er, dass die Migrationspolitik neu geordnet wird – um den Flüchtlingen wirklich helfen zu können.

Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Gießen Bild: Lucas Bäuml

Herr Landrat, Sie sind Grünen-Mitglied. In einem Brief an Bundeskanzler Scholz warnen Sie, dass die Integration von Flüchtlingen unter den aktuellen Bedingungen „zum Zufallsprodukt“ wird. Sie fordern „eine spürbar stärkere Steuerung und auch Begrenzung“. Sind Sie da auf einer Linie mit Ihrer Partei?

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge



Ich stehe hinter meiner Bundesregierung und hinter der werteorientierten Außenpolitik der grünen Außenministerin. Aber ich sehe es trotzdem als meine Aufgabe an, nicht einfach zu sagen: Leute, das mit der Flüchtlingspolitik funktioniert so weiter. Da würden wir uns in die Tasche lügen. Wir haben 2022 mehr Flüchtlinge aufgenommen als während der großen Krisenjahre 2015, 2016 und 2017. Wir können diese große Zahl geflüchteter Menschen nicht mehr unterbringen, nicht mehr versorgen.

Wie ist die Situation gerade in Ihrem Landkreis?

Die Überlastung ist in allen Bereichen der Flüchtlingshilfe sichtbar. Wir haben über 1500 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen und noch einmal genauso viele aus anderen Ländern. Mir fehlt ausreichend Wohnraum für dezentrale Unterkünfte. Das liegt an der hohen Geschwindigkeit, mit der neue Geflüchtete kommen, aber auch daran, dass es kaum noch leerstehende Häuser gibt, selbst in einem Landkreis wie unserem am Rande der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Und wenn die Geflüchteten irgendwann einen Aufenthaltstitel haben und aus der Flüchtlingsunterkunft ausziehen dürfen und müssen, finden sie auf dem regulären Wohnungsmarkt nur sehr schwer eine Wohnung. Aber die Unterbringung ist nur ein Problem.

Welche gibt es noch?

Die Situation in den Kindergärten und in den Schulen ist extrem angespannt. Seit 2015 leisten die Mitarbeiter dort Großartiges bei der Aufnahme und Betreuung. Und es gibt bei uns im Landkreis auch herausragende Beispiele für gelungene Integration: syrische oder afghanische Familien, die jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die arbeiten. Ich habe in unseren Kindergärten und Schulen allerdings auch Kinder, die zum Teil sogar in Deutschland geboren sind, aber nicht Deutsch sprechen. Es gibt Mütter, die nicht Deutsch sprechen. Und dann kam im vergangenen Jahr noch mal der historische Kraftakt mit den vielen ukrainischen Kindern – die haben wir alle gerne aufgenommen, bitte verstehen Sie mich nicht falsch.

Aber?

Gerade weil mir die Integration so wichtig ist, ist es auch meine Verantwortung darauf hinzuweisen, wenn Dinge flächendeckend nicht optimal laufen. Da kommen Menschen, die enorm belastende Situationen erlebt haben, sowohl in ihrem Heimatland als auch auf der Flucht. Und wer kümmert sich dann um sie? Ich habe niemanden mehr. Wir bekommen für Integrations- und Beratungsarbeit mit Geflüchteten 3,5 Stellen finanziert – für 3000 Geflüchtete. Deshalb kann es nicht darum gehen, dass ich als Landrat noch eine Notunterkunft in irgendeiner Gewerbehalle eröffne.

Welche Hilfe erwarten Sie sich vom Bund?

Die Bundesregierung muss den Kommunen Luft zum Atmen lassen – durch weniger Geflüchtete und mehr Ressourcen. Und wir wollen endlich einen fachlichen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Die Flüchtlingshilfe nur an uns zu delegieren, funktioniert nicht mehr.

Es gab doch schon Gipfeltreffen mit der Bundesinnenministerin – und zuletzt die Zusage, dass der Bund weitere Immobilien bereitstellt.

Ich habe selbst keine Bundesimmobilie in meinem Landkreis, aber Kollegen berichten, dass das noch nicht besonders gut funktioniert. Und mit mehr Wohnraum allein ist es ja nicht getan. Die Zahl der Geflüchteten muss reduziert werden.

Sie fordern also ein strengeres Grenzregime und mehr Abschiebungen?

Migration ist ein Thema, das mit großer Verantwortung verbunden ist, bei dem es aber auch den Willen zur Differenzierung braucht. Ich sage nicht: Macht einfach die Grenze zu und nach mir die Sintflut. Aber die Bundesregierung muss anerkennen, dass die Flüchtlingshilfe, wie sie derzeit abläuft, humanitären Ansprüchen nicht genügt.

Wie meinen Sie das?

Im Moment verleiten wir Menschen, extrem gefährliche Fluchtwege zu gehen. Und wer dabei nicht ums Leben gekommen ist oder versklavt wurde, der bekommt als Prämie einen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Das ist doch nicht menschenwürdig. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, wann der Vorwurf erhoben wird, es kämen nur noch junge Männer. Entschuldigung, welche Familie ist so bekloppt, sich in Syrien oder Afghanistan auf diesen gefährlichen Weg zu machen?

Mehr zum Thema 1/

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Wir brauchen eine ambitionierte Afrikapolitik, eine ambitionierte Mittelmeer-Strategie, eine engere Zusammenarbeit mit dem UNHCR, um Menschen in Krisenregionen vor Ort oder in den Nachbarländern Perspektiven zu bieten.

Derartige Bemühungen gibt es ja schon seit Jahren. Selbst wenn sie noch intensiviert würden – schnelle Abhilfe für die Kommunen dürfte es dadurch nicht geben.

Wir werden so sicher keine schnellen Erfolge erzielen. Aber es muss auch allen klar sein, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Wir können nicht jedes Jahr mehr Geflüchtete aufnehmen. 2021 waren es 190.000 Asylanträge, 2022 um die 240.000. Wir schaffen das nicht.

Haben Sie eigentlich aus Berlin schon eine Reaktion auf Ihre Forderungen bekommen?

Aus dem Kanzleramt habe ich bisher nichts gehört. Ich habe den Brief aber auch an meine bayerische Grünen-Spitze und an den grünen Bundesvorstand und die Fraktionsspitze in Berlin geschickt. Beide haben mit mir den Dialog gesucht und auch verstanden, was unsere Probleme vor Ort sind.