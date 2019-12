Bayerische Grenzpolizei : Ein Tag bei der Schleierfahndung

Über die Einführung der bayerischen Grenzpolizei ist viel gelästert worden: „Absurd“ nannte sie die grüne Innenpolitikerin Katharina Schulze und rief mit ihrer Fraktion unter dem Motto „Kein Europa der Schlagbäume“ den Verfassungsgerichtshof an mit dem Ziel der Abschaffung der Grenzpolizei. Aber auch mancher nicht-grüne Bayer fragte sich angesichts der Parallelexistenz der Bundespolizei, die doch eigentlich für den Grenzschutz zuständig ist, und zwar auch in Bayern: Braucht’s des? Die Grenzpolizeiinspektion Piding, gelegen an der bayerisch-österreichischen Grenze nahe Salzburg, ist ein guter Ort, um das zu überprüfen. Dienststellenleiter Bernhard Resch hat fürs Innenministerium das taktische Konzept der Grenzpolizei entwickelt. An dem Tag, an dem wir seine Beamten bei ihren Einsätzen begleiten, gibt uns der Polizeidirektor erst einmal eine Einweisung, was die Grenzpolizei macht und darf. Das ist gar nicht so einfach.

In den ersten Monaten ihrer offiziellen Existenz, von August 2018 bis Ende 2018, stellte die Grenzpolizeiinspektion Piding 199 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest, sie beschlagnahmte 21 Fahrzeuge, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, fand 88 gefälschte oder verfälschte Dokumente und griff 118 illegal eingereiste Personen auf. Zwölf Aufgriffe gab es im Bereich der Eigentumskriminalität: E-Bikes, Wasserarmaturen aus Baumärkten, komplette Inhalte von Landmaschinengeschäften, oft versteckt in Kastenwagen unter Altreifen oder Schrott.

Diese Angaben könnten die Bevölkerung verunsichern – dem Journalisten machen sie Appetit auf mehr. Also fahren wir mit großen Erwartungen zur mobilen Kontrollstelle, an der einige Beamte seit dem Vormittag zugange sind: kurz nach dem Grenzübergang Kleiner Walserberg, an der Bundesstraße 21 – eine schöne Abkürzung für alle, die von Salzburg nach Tirol wollen, kein schlechter Ort, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen: „verdachtsunabhängig“ den grenzüberschreitenden Verkehr zu kontrollieren.

Autos, die nicht zum Fahrer passen

An einer Abfahrt der B21 steht der „Basisbus“ der Grenzpolizei, ein rollendes Büro. Man kann hier Dokumente auf Echtheit prüfen, Fingerabdrücke abgleichen, sich die Hände waschen, wenn sie im nicht immer appetitlichen Reisegepäck anderer Leute gewühlt haben. Es ist jetzt Mittag, aber keine Spur von High Noon. Anscheinend fährt hier jeder nur zum Essen oder ist Handwerker. Der „Selektierer“, ein Beamter, der zur „Erstsichtung“ direkt an der Straße steht, kann nichts dafür. Er bittet ja schon jeden rechts raus, der irgendwie auffällig ist: Autos mit begrenzt gültigen Ausfuhrkennzeichen; Autos, die nicht zum Fahrer oder zum Zulassungsland passen. Autos, von denen gerade viele geklaut werden, VW-T6-Busse zum Beispiel. Aber irgendwie sind das heute nicht so viele.

Ein Porschefahrer ist zu schnell unterwegs gewesen, angeblich auf dem Weg zu einem Kunden in Kitzbühel. Ein Blick in den Fahndungscomputer zeigt, dass er bisher polizeilich unauffällig war. Außerdem gibt er sich reuig. Er darf weiterfahren. Ein Beamter hat derweil ein paar hundert Meter weiter einen Gegenstand gesichert, der dort an der Straße gesehen wurde. Vielleicht ein Drogenpäckchen? Eines, das panisch aus dem Auto geworfen wurde, als der Fahrer die Kontrolle sah? Nicht ganz. Es ist eine Nackenrolle.