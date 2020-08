Gerhart Baum ermahnt FDP : „Der Mensch ist nicht nur Steuerzahler“

Aktualisiert am

Herr Baum, Sie waren unter Kanzler Helmut Schmidt Innenminister, zählten zu den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP und haben schon manche Irrungen und Wirrungen, manches Auf und Ab der Freien Demokraten miterlebt. Gerade steht es wieder nicht gut um Ihre Partei. Woran liegt das?

Aktuell verschanzt sich die FDP in einer sterilen Geschlossenheit. Das darf nicht sein. Es muss über den künftigen Weg gestritten werden. Seit den 1980er Jahren hat in mehreren Wellen eine immer stärkere Orientierung der FDP auf den Markt und schließlich gar auf Marktradikalität stattgefunden. Traditionelle liberale Felder traten in den Hintergrund: die Bürgerrechts- und Menschenrechts- und auch die Umweltpolitik, die bis dahin tragende Säulen waren. Die FDP setzte mit kühler Rationalität zu sehr auf ökonomische Effizienz und nicht auf den ganzen Menschen, der nicht nur Steuerzahler ist.