Bauernproteste : Sieg der Agrarmoral

Der Bauernprotest in Berlin am Dienstag, einer von vielen in den vergangenen Monaten, ist nur die Spitze eines Eisbergs. Landwirte bilden in manchen Orten schon Selbsthilfegruppen, um zu erklären, was sie eigentlich tun – und dass sie keine Verbrecher sind. Ganz offensichtlich ist der Alltag vieler Höfe nicht mehr das, was Parteien, Verbände und insgesamt die Gesellschaft dafür halten. Begleitet wird diese Entfremdung von einer Radikalisierung, die aus anderen Politikfeldern bekannt ist.

Die „Agrarwende“ hat ähnliche Fronten geschaffen wie die „Verkehrswende“. Was hier der „Verbrenner“, ist dort die „Agrarfabrik“. Konventionell wirtschaftende Bauern sehen sich zu Tätern gestempelt, die „Agrargift“ ausbringen und Tierquälerei betreiben. Das Wort „Chemie“ reicht, um Fachleute zu denunzieren. Dagegen wird eine Welt verherrlicht, in der alles regional, genügsam, neutral und ursprünglich ist. Ausgeblendet werden dabei Preisdruck, Globalisierung und die Chancen von Innovation.

Das Agrarpaket der Bundesregierung, gegen das sich die Proteste richten, hat Misstrauen und Verunsicherung, die daraus erwachsen, trotz üppiger Hilfszusagen noch einmal verstärkt. Besonders umstritten sind Vorschriften für Stickstoffdüngung und Pflanzenschutz, die sich gegen Nitrat im Grundwasser und Insektensterben richten.

Dass etwas getan werden muss, ist auch den Bauern klar; nicht aber, was jetzt auf sie zukommt. Wiewohl als Hauptschuldige identifiziert, waren sie in die Beratungen nur unzureichend eingebunden. Das nährt den Verdacht, dass hier nicht nur um Klima- und Naturschutz gerungen wird, sondern um den Sieg einer Agrarmoral, die viele Höfe in den Ruin treibt.

Mehr zum Thema 1/

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist in den vielen Zielkonflikten, die Stadt und Land, Insekten und Glyphosat, Masse und Klasse, Verbraucher und Vollsortimenter trennen, zwischen alle Stühle geraten. Das gilt auch für den Bauernverband, von dem sich die Wutbauern distanzieren, weil nicht er, sondern andere Lobbygruppen, voran die Umweltverbände, in der Öffentlichkeit und im Berliner Politikbetrieb den Ton angeben. In einem entscheidenden Punkt sind sich seltsamerweise alle einig: Das Sterben der Höfe wird weitergehen.