Scharfe Kritik an Karliczek : Eine „schallende Ohrfeige“ für die Ministerin

Wann immer Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Bedrängnis gerät, lädt ihr Ministerium die Hauptstadtpresse zu einem Hintergrundgespräch ein. So auch zu Beginn dieser Woche. Denn das Ministerium weiß schon seit geraumer Zeit, dass der Bundesrechnungshof die Ministerin wegen der Standortvergabe für die Batterieforschung in neuerliche Bedrängnis bringt. Der Entwurf für einen Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestags war dem Ministerium im Juni zur Stellungnahme zugeleitet worden, die im August dann auch abgegeben wurde. Die Rechnungsprüfer werfen dem Ministerium schwere Verfahrensfehler vor und sprechen vom „Anschein“ einer Fokussierung auf Münster. Bis zum Jahr 2022 soll dort eine mit etwa 500 Millionen Euro geförderte Batterieforschungsfabrik entstehen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Auch Karliczeks Heimatstadt Ibbenbüren war an der Bewerbung beteiligt. Nordrhein-Westfalen war das einzige Land, das detaillierte Informationen zum benötigten Grundstück und Gebäude erhielt, die Mitbewerber aus den anderen Bundesländern (Baden-Württemberg mit Ulm, Niedersachsen mit Salzgitter sowie Bayern) warteten vergeblich darauf. Das Ministerium hätte „alle Interessenten mit den gleichen Informationen versorgen und die Bewertung ausschließlich aufgrund der in der Ausschreibung geforderten Kriterien vornehmen und allen die Chance zur Nachbesserung der Bewerbungen geben müssen“, kritisiert der Rechnungshof.