F.A.Z.-Exklusiv : Basay-Yildiz: „Meine Familie ist zum Abschuss freigegeben“

Im Juli wird Seda Basay-Yildiz von der Stadt Wiesbaden mit dem Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Sie habe „in herausragender Art und Weise Zivilcourage“ im Umgang mit rechtsextremen Bedrohungen bewiesen, hieß es vor ein paar Tagen von der hessischen Landeshauptstadt als Begründung. Kurz darauf erhielt Basay-Yildiz wieder ein Drohschreiben. Wieder unterschrieben mit „NSU 2.0“, wieder mit Morddrohungen. Mehr als ein Dutzend dieser Schreiben hat sie mittlerweile erhalten.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Die Anwältin steht im Mittelpunkt eines Falls, der die hessischen Sicherheitsbehörden seit zweieinhalb Jahren erschüttert. Sie stehen im Zusammenhang mit Drohschreiben, die Bezug nehmen auf die rechtsextreme Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“, die auch in Kassel mordete. Das hessische Landeskriminalamt (LKA) ermittelt dazu mit einer Sonderkommission. Zwischenzeitlich zählten 80 Beamte dazu. Zudem hat der Innenminister einen Sonderermittler eingesetzt. Aber der Täter wähnt sich ganz offensichtlich weiterhin in Sicherheit.

Sie vertritt Leute, die die Sicherheitsbehörden hinter Gitter sehen wollen

Basay-Yildiz ist Strafverteidigerin und eine streitlustige Frau. Sie wurde in Marburg geboren, wo sie auch aufwuchs. Ihr Büro hat sie in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Sie vertritt Leute, die die Sicherheitsbehörden hinter Gitter oder gleich ins Ausland bringen wollen. Die Vierundvierzigjährige erstritt die Rückholung des widerrechtlich abgeschobenen tunesischen Gefährders Sami A., kürzlich erwirkte sie die Entlassung des Islamisten Bilal G. aus der Untersuchungshaft aufgrund formeller Fehler. Die Grundrechte gälten schließlich für jeden, sagt sie dazu. Bekannt geworden war sie als Vertreterin von Nebenklägern beim NSU-Prozess in München. Da kritisierte sie scharf ein Versagen von Polizei und Verfassungsschutz.

Vor mehr als zweieinhalb Jahren, im August 2018 erhielt Basay-Yildiz das erste Mal ein Schreiben, das mit „NSU 2.0“ gekennzeichnet war. Sie wurde darin bedroht und beleidigt. Auch ihre damals zweijährige Tochter wurde mit dem Tode bedroht. Namen und Geburtsdaten ihrer Familienmitglieder wurden genannt, außerdem ihre private, nicht-öffentliche Wohnadresse. Zu Anfang der Ermittlungen stießen die Behörden rasch auf das erste Frankfurter Polizeirevier. Dort waren mit der Kennung einer Beamtin personenbezogene Daten des Einwohnermeldeamts zu Basay-Yildiz, ihrem Ehemann, ihrem Kind und ihren Eltern abgerufen worden.

„Ohne öffentlichen Druck geschieht in der Sache offensichtlich nichts“

Die Polizistin, so stellte sich bei Durchsuchungen heraus, tauschte in einer Whatsapp-Chatgruppe mit weiteren Beamten rechtsextreme Inhalte aus. Die Polizisten wurden suspendiert, doch die Drohschreiben gingen weiter. An Basay-Yildiz, aber auch an die Linken-Politikern Janine Wissler sowie die Kabarettistin Idil Baydar. Deren Daten waren ebenfalls von Polizeicomputern abgerufen worden. Zu 107 Drohschreiben an mehr als 20 Betroffene wird nach Angaben des Hessischen Innenministeriums mittlerweile ermittelt. Bei Basay-Yildiz, Wissler und Baydar weiß man von vorherigen Datenabfragen von Polizeicomputern.