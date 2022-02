CDU in Rheinland-Pfalz : Rochade an der Spitze einer darbenden Partei

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl hat Spitzenkandidat Christian Baldauf einen Neubeginn versprochen. Jetzt will er zum Unmut vieler in der CDU den Parteivorsitz übernehmen.

Der künftige rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf stellt am 8. Februar in Mainz sein „Team Zukunft“ vor. Bild: dpa

Wenn etwas seit 30 Jahren mit den immer gleichen Mitteln nicht gelingt, wäre es dann nicht an der Zeit, über die Mittel nachzudenken? Die Frage stellen derzeit viele in der Rheinland-Pfalz-CDU. Bei der Landtagswahl im März 2021 hatte die Partei das schlechteste Ergebnis seit Bestehen des Landes erzielt; die damals schon 30 Jahre währende Leidenszeit in der Opposition wurde abermals verlängert. Nun müsse „alles“ geprüft werden, hieß es damals in der Partei, ein „Weiter so“ werde es nicht geben.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Doch personelle Konsequenzen blieben aus. Der gescheiterte Spitzenkandidat, Fraktionschef Christian Baldauf, ließ sich rasch im Amt bestätigen. Nun will er zudem Parteivorsitzender werden – was in Teilen der Partei für erheblichen Unmut sorgt. Beim Landesparteitag Ende März will Baldauf sich mit einem „Team Zukunft“ zur Wahl stellen, das aus jüngeren Landtags- und Bundestagsabgeordneten besteht. Bei ihrer Vorstellung in Mainz sagte Baldauf am Dienstag, bei der CDU Rheinland-Pfalz beginne eine „neue Zeit“. Es gelte die CDU „von innen heraus zu modernisieren“.