Flüchtlinge in Deutschland : Bald wird es wieder voll im Lager

In nächster Zeit kommen wieder mehr Flüchtlinge im Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachsen an. Sie werden gezielt für eine Einreise ausgesucht. Die Behörden setzen bei humanitären Programmen verstärkt auf private Helfer.

Mohammed hat Schmerzen, genaugenommen sind es Zahnschmerzen, jedenfalls sagt er das, nachdem die Lehrerin etwas übertrieben deutlich auf ihren Mund zeigt. Es geht um Arztbesuche, die Teilnehmer des Deutschkurses sollen in der Lage sein zu beschreiben, wo ihnen etwas weh tut. „Ich habe Zahnschmerzen“, sagt Mohammed also, laut und deutlich, und die Dozentin lächelt breit und sagt: Ich habe Zahnschmerzen, sehr gut!

Im Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachsen, Haus 47, Schulungsraum zwei, lernen gerade 16 syrische Flüchtlinge Deutsch, ein paar Stunden jeden Vormittag, und ganz vorne rechts sitzt Mohammed Salem Al-Sirafi, 30 Jahre alt, Bart, schwarzer Trainingsanzug, weiße Turnschuhe, an den Händen kaum noch Finger. Das Grenzdurchgangslager Friedland ist eine besondere Einrichtung, bekannt vor allem deshalb, weil seit den fünfziger Jahren die meisten – und inzwischen sogar alle – Spätaussiedler, die zurück nach Deutschland kommen, ihre ersten Tage in dem kleinen Ort ein paar Kilometer südlich von Göttingen verbringen.

Doch die Einrichtung unterscheidet sich noch auf eine andere Art von den anderen. Alle Flüchtlinge, die über eines der humanitären Aufnahmeprogramme wie zum Beispiel das EU-Türkei-Abkommen oder eines der sogenannten Resettlement-Programme gezielt aus einem Drittstaat nach Deutschland geholt werden, bleiben zwei Wochen in Friedland, ehe ein Bus vorgefahren kommt und sie in das Bundesland bringt, dem sie zugeteilt wurden.

Es sind besonders schutzbedürftige Menschen, ausgesucht vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) – viele Familien sind unter ihnen, alleinerziehende Mütter, Personen mit Krankheiten und Behinderungen. Sie müssen keinen Asylantrag stellen und haben trotzdem einen ähnlich guten Aufenthaltsstatus wie ein anerkannter Flüchtling: drei Jahre Aufenthaltserlaubnis mit der Möglichkeit der Verlängerung, Anspruch auf Sozialleistungen, Zugang zum Arbeitsmarkt.

Die ersten zwei Wochen in Friedland sind durchgeplant, nach der Ankunft geht es zum Arzt und in die Kleiderkammer, die Erwachsenen bekommen 20 Euro Taschengeld, die Kinder Spielzeug. An den übrigen Tagen bietet die Behörde einen „Wegweiserkurs“ für Deutschland an, morgens Sprache, nachmittags Kultur.

Insgesamt hat die Bundesrepublik zugesagt, in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt etwa 10.200 Flüchtlinge gezielt humanitär aufzunehmen, also zusätzlich zu den Geflüchteten, die auf eigene Faust ins Land kommen und dann hier einen Asylantrag stellen. Das bedeutet, dass das Lager Friedland mit seinen 820 Plätzen weiterhin gut ausgelastet bleiben wird.

Der Leiter der Einrichtung, Heinrich Hörnschemeyer, hält derzeit jeweils 250 Plätze für Spätaussiedler und für humanitäre Aufnahmen bereit, die übrigen Betten sind für Flüchtlinge, die in Niedersachsen ganz normal einen Asylantrag gestellt haben. „Wir bereiten uns darauf vor, dass die humanitären Aufnahmen zunehmen werden“, sagt der 62 Jahre alte Hörnschemeyer.

Er sitzt in seinem Büro im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes und kennt jede Ecke des Lagers, schließlich ist Hörnschemeyer hier seit fast 30 Jahren der Chef. Im Frühjahr kamen ein paar Flugzeuge mit syrischen Flüchtlingen aus der Türkei an, dann wurde es ruhiger, doch bald soll wieder fast jede Woche ein Flugzeug mit humanitär aufgenommenen Flüchtlingen landen, in Hannover, Frankfurt oder Kassel, und Busse werden die Menschen dann auf den großen Platz des Lagers bringen, von wo aus sie für die Dauer von zwei Wochen auf eines der zwölf Wohnhäuser in Leichtbauweise verteilt werden. Es sei schon „eine Menge, was da an Informationen und Eindrücken auf die Menschen einstürzt“, sagt Hörnschemeyer. Wie voll das Lager an diesem Tag genau ist, weiß er auf Nachfrage sogar auswendig: 191 Syrer aus der Türkei seien da, 65 Spätaussiedler und 40 Asylsuchende.