Frankfurter Bahnhofsviertel : Der schönste Schandfleck Deutschlands

Alles, was man sich vorstellen kann, lässt sich im Frankfurter Bahnhofsviertel jederzeit und schnell besorgen. Es darf auch in der zweiten Reihe geparkt werden. Niemand beschwert sich über Räder an Laternenpfosten. Oder darüber, dass einer mit dem Rad über eine rote Ampel rollt. Und an Spätsommerabenden, wenn die Händler ihre Gemüsekisten über die sonnenbefleckte Straße schieben und die schwere Großstadtluft in den Straßen steht, fühlt es sich nach Sommerferien an. So viel zu den schönen anarchischen Seiten.

Aber das Frankfurter Bahnhofsviertel ist wieder einmal wegen seines schlechten Rufs im Gespräch. Es ist dreckiger geworden, und es stinkt. Seit der Pandemie, als Prostituierte und Drogenabhängige aus den Bordellen und Fixerstuben auf die Straße wanderten, ist einiges durcheinandergeraten. Diejenigen, die sich früher unter Touristen und Pendler mischten, sind jetzt sichtbarer. Bis zum Fluss hinunter sitzen sie und füllen ihre Crackpfeifen.

In den Hauseingängen stehen die Dealer und raunen, und vom Bahnhof strömen Gruppen gelangweilter Jungs heran. Die Restaurantbesitzer beschweren sich, weil sie jeden Tag Fäkalien beseitigen müssen, weil die Abhängigen die Mülltonnen durchwühlen und die Reste liegen lassen. Wenn es wenigstens die Junkies wären, die sie kennen. Aber es kommen ständig neue dazu. Bei der letzten großen Razzia gab es 60 Strafanzeigen. Die Gastronomen des Viertels sagen: „So schlimm war es noch nie.“

Das gibt es nirgendwo sonst

Über die Lage im Viertel diskutieren jetzt alle: das Ordnungsamt, die Landespolizei, das Sozialdezernat, das Gesundheitsdezernat, Vermieter und Gastronomen. Der grüne Gesundheitsdezernent Stefan Majer hat den Drogenbeauftragten des Bundes eingeladen. Noch ist er nicht gekommen. Es ärgert die Frankfurter, dass Süchtige aus allen Ecken der Bundesrepublik kommen und das Land angewidert auf ihr Viertel schaut. Dass immer, wenn es um die Bahnhofsgegend geht, von Gewalt und Kriminalität die Rede ist, obwohl die Probleme des Viertels, die Drogen, die Prostitution, die Obdachlosigkeit, die Gentrifizierung, der Partytourismus viel größer sind.

Manche sagen stolz: So ein Viertel wie die Bahnhofsgegend gibt es nirgendwo sonst. Drei Hoch- und drei Querstraßen, hundert Nationen, immer was los. Andere sagen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen. Sie empfinden die Stimmung als bedrohlich, das Elend als belastend. Wie jemand die Dinge um sich herum wahrnimmt, ist eine persönliche Sache. Man kann eine Stadtgegend auch meiden. Aber welcher Blick auf eine Stadt entsteht, wenn sein populärstes Viertel in Verruf gerät, ist ein sehr öffentliches Thema. Dann gibt es viele Schuldige: die Polizei, die nicht kommt, wenn man sie braucht. Die Stadt, die kein Konzept hat. Die Leute, die hingehen. Und die Leute, die wegbleiben.

Christian Setzepfandt verdient sein Geld mit dem Ausnahmezustand des Viertels. Seit 45 Jahren macht er Führungen, besonders an die „Unorte“, zu den Bordellen und Druckräumen. Erst kürzlich hat er eine Gruppe Richterinnen aus Gießen herumgeführt, die das Rotlichtviertel sehen wollten, eine Schulklasse und die Odenwälder Notfallseelsorge. Die Seelsorger, sagt Setzepfandt, hätten am Ende fast alle geweint.