Baerbocks Ukraine-Besuch : Kiews enttäuschte Erwartungen

Vor ihrer Abreise nach Kiew hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ihre Haltung bekräftigt, die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine könnten nur ohne militärische Konfrontation gelöst werden. Baerbock sagte, mit ihrer zweiten Reise in die Ukraine binnen eines Monats „setze ich das fort, was Diplomatie im Kern ausmacht: das Bemühen darum, brandgefährliche Konflikte auf friedlichem Weg zu entschärfen“. Sie habe sich in Kiew und Moskau in den vergangenen Wochen „ein Bild davon machen können, dass dies nicht leicht ist“.

Gleichzeitig sei „allen bewusst, was auf dem Spiel steht“, wenn man den russischen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine, Militärmanöver und sonstige Drohgebärden und Provokationen beobachte, sagte Baerbock. „Es geht um nicht weniger als den Frieden in Europa.“ Hierfür „mit aller Kraft und in aller Entschiedenheit zu kämpfen, muss uns jede Anstrengung wert sein“.

Melnyk erneuert Forderung nach Waffenlieferung

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, bestritt am Montag, dass Deutschland sich genügend engagiere. Er sagte im Deutschlandfunk: „Die Ukraine erwartet, dass Deutschland endlich eine Hauptrolle spielt, um diesen drohenden Krieg rechtzeitig zu verhindern.“

Melnyk erneuerte die Forderung seiner Regierung nach der Lieferung von Defensivwaffen. Er präzisierte aber, dieser Wunsch sei nicht neu, er sei auch der vorherigen Bundesregierung schon vorgetragen worden. Man habe sich lediglich entschlossen, die Waffen-Wunschliste dem Auswärtigen Amt nochmals schriftlich per Verbalnote zu übermitteln, „damit man da keine Ausrede mehr findet“. Die Blockadehaltung der Bundesregierung bezüglich der Lieferung von Waffen müsse „auf den Prüfstand gestellt werden“, verlangte Melnyk; es komme „darauf an, dass uns nicht nur mit schönen Worten geholfen wird“.

„Prioritätensetzung sieht anders aus“

Auch stellte Melnyk die Hinweise aus der Bundesregierung in Zweifel, Deutschland leiste die größte finanzielle Unterstützung an die Ukraine für deren wirtschaftliche Entwicklung. Statt auf die von deutscher Seite genannte Summe von rund zwei Milliarden Euro bezogen auf die vergangenen Jahre komme die Ukraine nur auf insgesamt 771 Millionen Euro. Das sei ein Anteil von 0,5 Prozent am Etat der deutschen Entwicklungshilfe der vergangenen Jahre, gab der ukrainische Botschafter an und fügte hinzu, „Prioritätensetzung sieht anders aus“.

Melnyk verlangte von der Bundesregierung zudem, sie solle sich in der Europäischen Union für „Präventivsanktionen“ gegen Russland einsetzen. Nötig sei ein Embargo für Erdgas-, Erdöl- und Kohleexporte, die fertiggestellte Gasleitung Nord Stream 2 „hätte schon längst auf dem Meeresgrund der Ostsee begraben werden sollen“. Baerbock blieb hingegen vor ihren Gesprächen in Kiew bei der Haltung, Sanktionen in Aussicht zu stellen für den Fall, dass Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzt. Sie sagte: „Gemeinsam werden wir mit harten, sehr konkreten Maßnahmen auf jegliche weitere russische Aggression gegenüber der Ukraine reagieren.“

Baerbock reist von Kiew aus weiter an die Kontaktlinie im Osten der Ukraine, die die von Separatisten besetzten Gebiete umreißt. Sie wolle dort „den Bewohnerinnen und Bewohnern zuhören“ und sich „aus erster Hand ein Bild von ihren Erfahrungen, Eindrücken und Sorgen machen, um dies dann in die politischen Gespräche, die wir weiterhin mit allem Nachdruck vorantreiben wollen, einfließen zu lassen“. Deutschland und Frankreich versuchen, Gespräche im sogenannten Normandie-Format mit der Ukraine und Russland, die seit 2019 nicht mehr vorangekommen sind, wieder in Gang zu bringen.

Konkret ist dazu demnächst ein zweites Treffen der außenpolitischen Berater der vier Staats- und Regierungschefs in Berlin geplant. Der ukrainische Botschafter verlangte am Montag von Bundeskanzler Olaf Scholz, dieser müsse sich dafür einsetzen, dass endlich wieder ein Gipfeltreffen in diesem Vierer-Format zustande kommt.