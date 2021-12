Annalena Baerbock im neuen Amt : Mit Unerschrockenheit, Intuition und Glück

Aktualisiert am

Nach Antrittsbesuchen in nach Paris, Brüssel und Warschau konnte Annalena Baerbock auch den G-7-Außenministergipfel für sich nutzen. Nicht zuletzt, um Deutschlands neue außenpolitische Schwerpunkte zu präsentieren.

Klare Positionen: Annalena Baerbock am 12. Dezember in Liverpool Bild: Reuters

Die ersten fünf Tage im Amt sind schwierig gewesen für die neue deutsche Außenministerin – aber Annalena Baerbock scheinen sie auch leichtgefallen zu sein. Ihr polnischer Kollege Zbigniew Rau, der bei ihrem Besuch in Warschau gleich eine Breitseite der Unzufriedenheit mit den deutsch-polnischen Beziehungen abfeuerte, wünschte ihr „auch ein bisschen diplomatisches Glück“; wenn es fehle, könne man als Minister kaum erfolgreich sein. Dieser Wunsch ging für Baerbock in ihrer ersten Ministerwoche in Erfüllung.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Mit ihren Antrittsreisen nach Paris, Brüssel und Warschau war sie dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz immer ein oder zwei Tage voraus; sie fand genügend eigene Aufmerksamkeit dafür. Und mit der Präsenz auf dem G-7-Außenministergipfel am Wochenende boten sich ihr gleich noch eine Bühne, Kontakte zu weiteren Kollegen der westlichen Welt, zusätzliche Themen jenseits von Europa und schließlich die Möglichkeit, Deutschlands neue außenpolitische Schwerpunkte zu präsentieren – internationaler Klimaschutz und mehr vorbeugende Krisenvorsorge.