Aktualisiert am

Bosnien, Kosovo und Serbien : Baerbock will den Balkan nicht Russlands Einfluss überlassen

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock will mit Besuchen in den Ländern des westlichen Balkans dem dort herrschenden russischen Einfluss gegensteuern. Baerbock sagte vor ihrem Abflug in die bosnische Hauptstadt Sarajevo, sie wolle „deutlich machen, dass wir diese Region im Herzen Europas nicht dem Einfluss Moskaus überlassen werden“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Europa müsse bereit sein, „strategisch in seine langfristige Sicherheit zu investieren“. Der Friede auf dem Westbalkan sei „nicht perfekt“, aber er sei kostbar.

Baerbock gestand ein, viele Länder der Region „haben wir in den letzten Jahren enttäuscht und vernachlässigt“. In diese „offene Flanke drängen Akteure wie Russland hinein, die kein Interesse an einer europäischen Zukunft haben und nicht davor zurückschrecken, ungelöste Konflikte wieder zu schüren“.

Die deutsche Außenministerin sagte, Europa habe in den letzten Tagen gezeigt, dass es „handlungsfähig und entschlossen ist“, dem aggressiven Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin entgegenzutreten. Nun müssten die Europäer zeigen, dass sie mit derselben Tatkraft bereit seien, „uns gestaltend und zukunftsgerichtet in den Ländern der europäischen Nachbarschaft zu engagieren“.

Dass die europäische Zukunft der Staaten des westlichen Balkans für die Bundesregierung eine politische Priorität besitze, zeige sich auch daran, dass die neue Funktion eines Sondergesandten für diese Länder geschaffen worden sei, die von dem Grünen-Abgeordneten Manuel Sarrazin versehen werde. Sarrazin begleitet Baerbock nach Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Serbien.

Die Ministerin reist anschließend in die Republik Moldau weiter, die gegenwärtig nach ihren Worten die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges mit am stärksten spüre. Baerbock sagte: „Wir werden nicht zulassen, dass die von Russland verursachten Schockwellen auf weitere Länder in Europa überschwappen.“