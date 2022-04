Baerbock zu Waffenlieferungen : „Wir liefern im Gleichschritt mit anderen“

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Ablehnung der Bundesregierung, der Ukraine auch Schützenpanzer des Typs Marder zu überlassen, damit begründet, dass auch kein anderes Land solche Waffensysteme in die Ukraine schicke. „Wir liefern im Gleichschritt mit anderen Ländern“, sagte die Grünen-Politikerin in der Regierungsbefragung des Bundestags am Mittwoch. Die Ministerin nahm für die Regierung in Anspruch, es gebe „keine einfachen Antworten“ zur Abwehr des russischen Angriffs, „allein der russische Präsident“ könne den Krieg einfach stoppen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Sie bat um Verständnis für Abwägungsentscheidungen der Bundesregierung in „dieser komplexen Lage“. Zum einen wolle die Regierung „nur tun, was wir halten können“ und nicht einfach schnelle öffentliche Ankündigungen machen. Das entscheidende Kriterium sei überdies, dass die westliche Unterstützung den tapferen Verteidigern in der Ukraine „wirklich“ helfen und ihnen nützen müsse. Schließlich seien auch die Folgen westlicher Unterstützungsmaßnahmen ungewiss: „Wir wissen nicht, was Putins nächster Schritt ist“, sagte Baerbock.

Vorbereitungen für einen „Ringtausch“

Sie begründete auch die anfängliche Zurückhaltung der Bundesregierung bei Auskünften über deutsche Waffenlieferungen. Baerbock gab an, als Ende Februar die generelle Entscheidung gefallen und verkündet worden sei, die Ukraine auch mit der Lieferung von Waffen zu unterstützen, da habe man zum Schutz der Lieferwege beschlossen, „nicht darüber zu sprechen, damit die Waffen ihr Ziel erreichen“.

Da aber der Druck auf die Bundesregierung anhalte und es immer wieder Fragen gebe, wolle sie wesentliche Elemente der Lieferliste vortragen, sagte Baerbock. Sie zählte auf: Tausende Panzerfäuste, zahlreiche Luftabwehrraketen vom Typ Stinger, mehr als 1000 Abwehrraketen des Typs Strehla, eine sechsstellige Zahl von Handgranaten, Sprengladungen, Panzerminen, Artillerie-Munition.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Im Lichte der Kriegsgräuel, die am 6. April in Butscha nördlich von Kiew entdeckt wurden, sei sich der Westen einig gewesen, „nochmals reagieren“ zu müssen. Seitdem sei die Idee eines „Ringtausches“ vorbereitet worden, in dessen Zuge die Ukraine schwere Waffen sowjetischer Bauart etwa aus osteuropäischen NATO-Ländern erhalten solle. Die dadurch entstehenden Ausstattungslücken in diesen Ländern sollten dann von westlichen Ländern ersetzt werden. Gegenwärtig bereite Deutschland mit den Niederlanden ein Projekt vor, in dessen Rahmen die Ukraine mit schwerem Militärgerät ausgestattet werden solle und das auch die dafür notwendige Ausbildung von Soldaten umfasse.

Als weiteres einschränkendes Kriterium für die Militärhilfe nannte Baerbock, „dass wir das eigene Bündnisgebiet sichern müssen“. Deutschland habe die Verantwortung, „unsere baltischen Freunde und Nachbarn zu unterstützen“. Sie stellte in Aussicht, dafür müsse die Bundeswehr ihre Präsenz an der NATO-Ostflanke stärken. Die bisher geltende „Stolperdraht“-Logik, nach der die Truppenpräsenz der NATO in jenen Ländern nur dazu dienen solle, einen russischen Angriff sogleich als Angriff auf das gesamte Bündnis zu werten, genüge nicht. Man habe an den Kriegsgräueln in Butscha gesehen, was geschehen könne, wenn Orte unter russische Kontrolle gerieten. Daher gelte, „vom ersten Moment an müssen wir das Baltikum verteidigen können“.