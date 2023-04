Außenministerin Baerbock spricht im Bundestag in ungewöhnlich deutlichen Worten davon, welche Eindrücke sie in China gesammelt hat. Ein Treffen mit Menschenrechtlern wurde sogar geheim gehalten.

Ein Vorteil von enggetakteten Reisen ins ferne Ausland ist, dass man nicht alles kommentieren muss, das in der Heimat Schlagzeilen macht. Oder auch nur lesen. Als Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwoch also nach ihrer sechstägigen Reise nach China, Südkorea und zum G-7-Außenministertreffen in Japan im Bundestag steht, um sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen, fällt ihr der Konter auf jene von Jürgen Hardt (CDU) leicht.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Hardt zitiert aus einem China-Papier des Seeheimer Kreises von Baerbocks Koalitionspartner SPD, das pünktlich zu ihren Gesprächen in Peking für Schlagzeilen gesorgt hatte, zumindest in Berlin. Aktuell hangelten sich die Spitzen des Auswärtigen Amtes und des (ebenfalls grün-geführten) Bundeswirtschaftsministeriums von Einzelfall zu Einzelfall, zitiert Hardt, im Zentrum stünde mehr die innenpolitische Symbolkraft getroffener Maßnahmen als eine weitsichtige Politik. Er finde, dass sei eine absolute Desavouierung ihrer Rolle als Ministerin und dass das Deutschland schade, sagt Hardt.

Wie können sie überhaupt noch in China eine Position vertreten, wenn sie gleichzeitig von Koalitionspartnern so konterkariert werde? Baerbock dankt für das Vorlesen. Aus Sicherheitsgründen habe sie in China ihre beiden Handys in einen Koffer eingeschlossen, und das Papier noch nicht lesen können. Dafür wisse sie jetzt, was drin steht. Punkt, Thema abgehakt. Dass sie schon am Samstag China wieder verlassen hatte, ist eine andere Sache.

„Aggressiver und repressiver“

Dann nutzt die Außenministerin die Fragen, um ihre Eindrücke von ihrer Reise zu teilen. Sehr deutlich ist sie da vor allem mit Blick auf China, ob man das bei den Seeheimern hören mag oder nicht. Grundsätzlich gilt in der Beschreibung des deutschen Verhältnisses zu Peking der Dreiklang, das Land sei Partner, Wettbewerber und systemische Rivale. Sie habe leider den Eindruck gewonnen, „dass der Aspekt systemischer Rivale immer stärker zunimmt, und zwar nicht nur, weil China stärker nach außen offensiver, man kann auch sagen aggressiver, auftritt, sondern vor allem nach innen repressiver“, sagt Baerbock nun. Es sei „wirklich zum Teil mehr als schockierend“ gewesen.

Baerbock hatte, wie erst nach der Abreise aus Peking bekannt wurde, auch Menschenrechtler getroffen in China. Sie hatte sich danach ebenso beeindruckt wie beunruhigt gezeigt. Schon, dass man es für nötig erachtet hatte, das Treffen nicht in den offiziellen Tagesablauf der Ministerin aufzunehmen und es erst nach Abreise knapp zu bestätigen, spricht für sich. Baerbock sagt im Bundestag, China sei Deutschlands größter Handelspartner. Überall dort, wo es möglich sei, wolle man zusammenarbeiten. Gleichzeitig müsse Deutschland seine Risiken minimieren und sich von naiven Vorstellungen lösen, wie etwa der, dass Handelsbeziehungen automatisch einen politischen Wandel nach sich zögen. Noch ein Gruß in Richtung SPD. Für die China-Strategie, an der ihr Ministerium federführend arbeitet, nannte sie als zentralen Punkt, „dass wir auf Dauer Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sichern“ und „mit klarer Haltung für die internationale Ordnung eintreten“. Es gehe „um unser aller Freiheit, Wohlstand und Sicherheit“.

Fast am Ende dann, fragt ein AfD-Abgeordneter, warum noch nie jemand aus seiner Fraktion zur Begleitung der Reisen der Außenministerin eingeladen worden sei. Baerbock verweist auf, ihre Hoheit in der Entscheidung, Abgeordnete mitzunehmen, um die Bundesrepublik und die Bundesregierung in der Welt zu repräsentieren. Ein SPD-Abgeordneter war in China dabei.