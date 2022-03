Baerbock trifft Studierende : Die einen fürchten den Krieg, die anderen Repressionen

Annalena Baerbock ahnt vorher, dass es eine traurige Stunde wird: „Es werden sicher gleich auch viele Tränen rollen“, sagt sie, „weil es einen ja zerreißt, was passiert“. Aber die fünfzehn Studentinnen, die am Donnerstagnachmittag zum Treffen mit der Ministerin gekommen sind, haben aufmerksame und gefasste Mienen. Man sieht allerdings auch: Sie haben wohl schon viel geweint in den vergangenen Tagen.

„Ich schlafe ja auch deswegen so wenig, weil ich keinen Anruf von zuhause verpassen will“, erzählt eine Austausch-Stipendiatin aus Kiew, „wenn ich mit meinem Vater spreche, weiß ich ja nie, ob das der letzte Tag war, wo ich seine Stimme höre“.

Die Ministerin hat um die Begegnung gebeten, um Eindrücke zu sammeln. Sie wolle eine Ahnung gewinnen, wie es jenen geht, die von Deutschland aus ohnmächtig erleben, wie ihre Heimat überfallen wird oder wie „ihr Land dafür benutzt wird, gegen ein anderes Land einen Angriffskrieg zu führen“.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst und die Humboldt-Stiftung haben unter ihren Stipendiaten gefragt, wer zu einem Gespräch mit Baerbock bereit sei. Es sind nur junge Frauen gekommen, aus der Ukraine, aber auch aus Russland und Belarus. Und sie stehen nicht reserviert nach Nationen für sich an den Stehtischen in einem Seminarraum der Akademie der Wissenschaften, sondern vom Zufall gemischt nebeneinander.

Alle eint die Angst um ihre Familien

Ob sie sich denn schon länger kennten, fragt Baerbock erstaunt die vier Studentinnen in einer Tischrunde, die sich mit Vornamen und Herkunftsort vorstellen, einmal Ukraine, zweimal Russland, einmal Belarus. Nein nein, sie hätten sich gerade erst getroffen, sagen sie, aber ihre Verzweiflung übersteigt die Verschiedenheit ihrer Herkunft so sehr, dass sie gleich eine Verbindung schafft. Und alle eint die Angst um ihre Familien. Die einen fürchten den Krieg, die anderen Repressionen.

Die Naturwissenschaftlerin aus Belarus sagt, sie sei in Deutschland auch demonstrieren gegangen gegen den Krieg, aber sie habe im Kopf gehabt, welche Folgen es haben könnte, wenn sie dabei erkannt würde. Und sie habe deswegen vorher mit ihrer Mama telefoniert: Ob es schlimm sei, wenn sie diesen Sommer nicht nach Hause kommen könne? Sie lacht, weil ihr dabei doch sehr zum Weinen zumute ist, und sie streichelt zum Trost rasch den Arm der Ukrainerin neben ihr, „aber was sage ich, ich habe ja kein Recht, bei euch ist es ja noch viel ernster“.

Es gibt viele, die sich engagieren, um die Hilflosigkeit zu überwinden. Wie man Medikamente in die Ukraine schaffen könne, will eine Ukrainerin aus dem Norden des Landes von der Ministerin wissen. Sie will Arzneimittel-Lieferungen organisieren, findet aber keinen Weg dafür. Ob es nicht möglich sei, „grüne Korridore“ für Hilfslieferungen einzurichten. Baerbock nickt, das stehe schon auf der Besprechungsliste der europäischen Außenminister.

Sie stellt auch Fragen in die Runde – ob denn die Eltern und Großeltern in Russland Bescheid wüssten, was wirklich vorgehe. „Ja“, die jungen Frauen nicken. Aber viele Russen würden sich wegdrehen und sagen, da mischten sie sich lieber nicht ein. Eine sagt, „man muss sich vorstellen, im Gedächtnis der russischen Menschen, dass man Angst hat vor der Politik“. Wäre es eine Idee, die „Tagesschau“ oder andere westliche Nachrichten auf Russisch auszustrahlen, via Internet? „Nein“; die Studentinnen schütteln den Kopf; das, was dort berichtet werde, werde zu Hause nicht geglaubt.

„Sagen Sie nicht, es ist ein russischer Angriff“

Eine junge Russin erzählt, wie schwer das Leben in Deutschland für sie und ihre Freunde geworden ist in den vergangenen Wochen. Manche Kommilitonen, die nach ihrem Auslandsstudium in Deutschland mit einer Arbeitsgenehmigung gerade einen Job gefunden hätten, sei jetzt der Arbeitsvertrag gekündigt worden. „Wegen der aktuellen politischen Lage“, habe man gesagt. Dabei könnten sie doch gar nichts dafür. Im Gegenteil: „Wenn wir hier sprechen mit Deutschen“, sagt eine junge Moskauerin, „dann ist das jetzt schon Landesverrat.“ Weil nach den neuen russischen Gesetzen die Weitergabe von Informationen an Ausländer unter Strafe stehe. „Zwanzig Jahre Haft“, sagt die Studentin mit ernstem Blick.

„Die Menschen aus Russland können doch nichts dafür, dass ihr Präsident gerade Krieg führt“, hatte Baerbock schon bei der Begrüßung der Studentinnen festgestellt. Jetzt wird ihr erklärt, dass es mit dieser Aussage nicht sein Bewenden hat. „Sagen Sie nicht, es ist ein russischer Angriff“, bittet die junge Stipendiatin aus Moskau. „Sagen Sie, es ist Putins Angriff. Sagen Sie, es ist Putins Krieg.“ Und auch die junge Ukrainerin sagt: „Wenn Russland geschrieben steht auf den Protestplakaten, da muss man immer Putin schreiben.“