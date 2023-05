Peking und Berlin reden viel miteinander. In der Sache kommen sie sich aber kaum näher. Sie tauschen Standpunkte aus, die weit voneinander entfernt liegen. So auch beim Besuch des chinesischen Außenministers.

Wenn man den Worten des chinesischen Außenministers Qin Gang folgen will, ist alles halb so wild. Dass der chinesische Finanzminister ganz plötzlich keine Zeit mehr für den deutschen hatte und Christian Lindner also seine lange geplante Reise nach Peking streichen musste, sei eine rein technische Frage, das solle man nicht überinterpretieren. Chinas Finanzminister Liu Kun habe eben ein anderes Programm vorgelegt bekommen und deshalb absagen müssen, erklärt Qin.

Dass Chinas Finanzminister an besagtem Tag wirklich gar keine Zeit für den deutschen gehabt hätte, glauben allerdings nicht alle, zumal in China andere Personen die Finanzpolitik eher bestimmen als Liu. Auf Anfrage der F.A.Z. zur Ausladung Lindners hatte es Montag Abend jedenfalls aus dem chinesischen Finanzministerium geheißen, in der Sache seien andere Stellen beteiligt, an die man sich wenden möge. Am Dienstag in Berlin beruhigt Qin bei der Pressekonferenz mit Außenministerin Annalena Baerbock: „Herr Lindner ist natürlich bei uns willkommen.“ Worte sind auf Pressekonferenzen nur eine Seite. Mit den Taten wird es komplizierter.