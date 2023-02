Am Anfang steht eine Einschränkung. Im Vorwort zu den Leitlinien der feministischen Außenpolitik, die an diesem Mittwoch vorgestellt werden und der F.A.Z. bereits vorliegen, schreibt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), diese Leitlinien seien „kein Wundermittel, das Veränderungen vom Himmel fallen lässt“. Worauf es ankomme sei, „dass wir feministische Außenpolitik in der Praxis umsetzen: Mit klaren Prinzipien, aber auch mit dem nötigen Pragmatismus, damit unsere Politik auch bei den Menschen ankommt“.

Deshalb gestalte man „feministische Außenpolitik vor allem in unserer täglichen Arbeit“ selbst. So sollten die Leitlinien das „Handeln als Team des Auswärtigen Amts im Sinne eines Mainstreamings durchziehen“, in der Außenpolitik, in der Europäischen Union und in internationalen Foren. Zugleich sollen sie „unsere innere Arbeitsweise prägen und uns helfen, einen ‚feministischen Reflex‛ auszubilden“.