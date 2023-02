Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will eine Botschafterin für feministische Außenpolitik ernennen. Dieser Vorschlag wird Teil der Leitlinien des Auswärtigen Amts zur feministischen Außenpolitik sein, die am 1. März vorgestellt werden sollen. Aus einem noch nicht finalen Entwurf der Leitlinien zitierte am Montag die Zeitschrift „Der Spiegel“. Die Botschafterin soll dem Bericht zufolge für das „Mainstreaming feministischer Außenpolitik Sorge tragen“.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Auf eine feministische Außenpolitik hatten sich SPD, Grüne und FDP bereits im Koalitionsvertrag geeinigt. Gemeinsam mit den Partnern wolle man „im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern“, heißt es dort. Auch wolle man mehr Frauen in internationale Führungspositionen entsenden.

Feministische Außenpolitik trägt der Tatsache Rechnung, dass außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen zwar alle Bürger betreffen (und das oft auch noch auf unterschiedliche Weise), aber an den Entscheidungsprozessen selbst nicht immer alle Gruppen der Gesellschaft hinreichend beteiligt sind. So zielt das Konzept einer feministischen Außenpolitik bei der Repräsentanz, aber auch in Bezug auf die Verteilung von Rechten und Ressourcen auf mehr Gleichberechtigung ab. Es sollen nicht nur mehr Frauen und andere Gruppen an Entscheidungsprozessen beteiligt, sondern auch ihre Perspektive soll stärker berücksichtigt werden.

Mehr zum Thema 1/

Die Diskussion über das Konzept gibt es schon lange. Schweden hatte es sich von 2014 an als erstes Land zur Leitlinie gemacht, viele weitere folgten. Allerdings blieben zumeist Unschärfen, was konkret im außenpolitischen Handeln aus dem Konzept zu folgen hat. Die Leitlinien des Auswärtigen Amts sollen nun einen konkreten Rahmen abstecken. Um einen „Kulturwandel“ soll es dem Bericht zufolge gehen, und darum, „historisch gewachsene Machtstrukturen“ aufzubrechen. Die Leitlinien sollen Orientierung geben für die Arbeit im Amt selbst und auch für das außenpolitische Handeln. In Schweden hatte im vergangenen Herbst der neue bürgerliche Außenminister Tobias Billström angekündigt, nicht länger eine feministische Außenpolitik verfolgen zu wollen.