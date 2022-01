Besuch in Washington : Baerbocks sorgsam formulierte Zeichen

Bei ihrem Antrittsbesuch in Washington muss die neue deutsche Außenministerin auch über so heikle Themen wie Nord Stream 2 sprechen. Mit wohlgesetzten Worten erzielen Deutsche und Amerikaner eine Art Einvernehmen.

Die deutsche Außenministerin hat bei ihrem ersten Besuch in Washington eine Versicherung abgegeben und eine Zusicherung erhalten. Die Versicherung betraf die Pipeline Nord Stream 2, jene Gasleitung, die russisches Gas unter Umgehung der bisherigen Transitländer, insbesondere der Ukraine, direkt nach Deutschland transportieren soll. Annalena Baerbock teilte dazu zwar keine veränderte deutsche Position mit, aber sie wiederholte schon Gesagtes doch in einer Weise, dass sich die amerikanische Regierung in ihrer Skepsis gegenüber dem Vorhaben bestätigt sehen kann. Ihr amerikanischer Amtskollege Antony Blinken wiederum beteuerte, die bevorstehenden amerikanisch-russischen Gespräche über Russlands Sicherheitsinteressen in Europa würden keinesfalls zu einem Ergebnis führen, mit dem die Europäer nicht einverstanden wären – Europa sei nicht nur zu konsultieren in dieser Frage, es müsse daran teilhaben.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

So gab Blinken seinem Gast das Gefühl, Deutschland gelte in Washington im Blick auf den Ukraine-Konflikt und auf die Abwehr der russischen Aggressionspolitik weiterhin als wichtigster Partner. Umgekehrt vermittelte Baerbock ihrem amerikanischen Gastgeber, sie – die aus ihrer Ablehnung des Pipeline-Projekts seit Jahren keinen Hehl macht – bleibe sich weiter treu, auch wenn die Zukunft der Gasleitung schon lange nur noch in verdeckten Formeln erörtert wird. Zu diesen Formeln gehörten die Wendungen einer deutsch-amerikanischen Erklärung, mittels derer im vergangenen Sommer die Differenzen in der Pipeline-Frage zwischen Berlin und Washington beigelegt werden sollten. Darin hieß es, es werde für Nord Stream 2 nicht ohne Konsequenzen bleiben können, wenn der russische Präsident Wladimir Putin sich etwa anschicke, Energie als Waffe einzusetzen – und beispielsweise die Ukraine von der Gasversorgung abschneide.

Jetzt sagte Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch in Washington, auch die neue Regierung stehe voll und ganz hinter dieser Erklärung – und suchte dabei den Eindruck zu erwecken, es gäbe in dieser Frage zwischen ihr und Bundeskanzler Olaf Scholz keinerlei Bewertungs-Nuancen. Sie musste dabei nicht einmal eigens darauf verweisen, dass die SPD, die an dem Pipeline-Vorhaben bislang am stärksten hing, ja schon Teil der vorigen Bundesregierung war, die die gemeinsame Erklärung mit den Amerikanern ausformulierte. Vielmehr erneuerte sie den Hinweis, die Pipeline erfülle bislang nicht alle Genehmigungs-Voraussetzungen nach europäischem Recht und sei deswegen Gegenstand einer Überprüfung durch eine deutsche Behörde – und ließ im Stillen mitschwingen, dass in der gegenwärtigen Krisenstimmung die Dauer, die diese Prüfung beanspruche, zu einem Faktor werden könnte.

Besuch bei Pelosi im Kapitol

Neben solchen diplomatisch sorgsam formulierten Zeichen gegenseitigen Einvernehmens lag der neuen deutschen Außenministerin bei ihrem ersten offiziellen Aufenthalt in Amerika auch daran, Symbole zu achten. Sie stattete der „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, der demokratischen Galionsfigur Nancy Pelosi, im Kapitol einen Besuch ab – am Vorabend jenes Tages, an dem sich der Sturm auf das Parlament erstmals jährt, der von Präsidenten Donald Trump nach seiner verlorenen Wahl angezettelt worden war. Baerbock beschwor den gemeinsamen Kampf der Demokratien gegen autoritäre Regime nach außen und Populismus im Innern.

Ihre wichtigste beiläufige Botschaft aber war, dass der Antrittsbesuch bei Blinken im Grunde gar keiner gewesen sei – weil sie sich mit dem amerikanischen Kollegen ja schon während des G7-Gipfels in Liverpool Mitte Dezember tagelang ausgetauscht, weil es in der Zeit zwischen den Jahren auch mehrfach telefonischen Kontakt gegeben habe und weil einfach ein hohes Maß an gemeinsamem Verständnis herrsche.

Mehr zum Thema 1/

Der einzige zu den Grünen gehörende Vorgänger Baerbocks im Amt des Außenministers, Joschka Fischer, hatte seinerzeit drastische Gegensätze im deutsch-amerikanischen Verhältnis zu überbrücken, pflegte aber zu seinem damaligen Kollegen Colin Powell ein herzliches Einvernehmen. Fischer dokumentierte es, indem er Powell bei seinen Besuchen in Washington stets eine Kiste deutsches Bier mitbrachte. Powell erwiderte die Geste der Sympathie zu einem grünen Minister, indem er Fischer stets das Leergut zurückgab. Solche Rituale des Einvernehmens müssen Baerbock und Blinken erst noch finden.