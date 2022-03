Baerbock und Habeck : „Deutschland darf seine Energiekrise nicht in andere Länder exportieren“

Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) am Dienstag bei der Energiekonferenz in Berlin Bild: dpa

Die durch den russischen Krieg in der Ukraine hervorgerufene Energiekrise soll nach dem Willen von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) in einen Schub für den Ausbau erneuerbarer Energien verwandelt werden. Baerbock ließ am Dienstag keinen Zweifel daran, dass sie ein „schrittweises de facto Komplett-Embargo vor allem für russisches Öl“ erreichen wolle; die Lieferungen russischer Steinkohle seien jetzt schon halbiert worden. Zur Eröffnung einer Energiewende-Konferenz, die Auswärtiges Amt und Wirtschaftsministerium gemeinsam mit internationalen Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Berlin veranstalteten, sagte die Außenministerin, Deutschland wolle „den nationalen Komplett-Ausstieg aus fossilen Energie-Lieferungen aus Russland“. Dabei dürfe Deutschland jedoch seine „Energiekrise nicht in andere Länder exportieren“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Habeck sagte, die Berliner Konferenz, die als Ausdruck „des Aufbruchs und der Hoffnung“ geplant worden sei, finde nun im „Zeichen von Krieg und Krise“ statt. Es zeige sich die enge Verwobenheit von Außen- und Klimaschutzpolitik, diese Bundesregierung wolle beides „aus einem Guss“ machen. Beide, Baerbock wie Habeck, beschworen Fehler der Vergangenheit. Baerbock sagte, dass Deutschland und Europa sich „komplett unabhängig machen müssen“ von fossilen russischen Energie-Lieferungen, sei eigentlich seit 2014 schon klar gewesen, seit der russischen Annexion der Krim. „Doch wir sind es nicht angegangen, das rächt sich jetzt auf bittere Weise“, sagte Baerbock.

Habeck: Folgen eines Embargos für Deutschland verkraftbar

Habeck ergänzte, „wir sehen die Fehler der Vergangenheit“. Deutschland habe sich in „eine große Abhängigkeit begeben“. Es sei jetzt klar, dass „Energiepolitik immer auch Macht-, Interessen- und damit Sicherheitspolitik“ sei. Die Deutschen hätten „wissen müssen, dass es dumm ist, alle Karten auf ein Land zu setzen, und dann noch auf dieses“.

Der Wirtschaftsminister sah die Folgen eines russischen Energie-Embargos für Deutschland als verkraftbar an; für die Welt könnten sie jedoch fatal sein. Er sagte, Deutschland und Europa seien eine reiche Region, deren Volkswirtschaften jetzt die in Aussicht stehende Verknappung und Verteuerung von Energie gut bestehen könnten. Das gelte nicht für alle. Es könne sein, „dass der notwendige Verzicht, um Putin in den Arm zu fallen, erst mal Mangel in der Welt auslöst“, sagte Habeck. Es gelte, aufzupassen, „dass wir unsere energiepolitische Umstellung nicht zu Lasten Dritter machen“.

Die Folgen des Krieges träfen auch andere Sektoren, etwa die Ernährung durch eine drohende Düngemittelknappheit und sinkende Weizenexporte. Aus allen diesen Faktoren ergebe sich ein neuer, starker und unmittelbarer Handlungsdruck zum Ausbau erneuerbarer Energien. Und Habeck gewann am Ende auch Wind, Sonne und Wasserstoff noch einen sicherheitspolitischen Vorteil ab. Er gab an, fossile Energien neigten „immer dazu, Monopole zu schaffen, ökonomisch und politisch“. Erneuerbare Energien hingegen könnten breiter erzeugt und verwendet werden, mit höherer gesellschaftlicher Teilhabe. Habeck sagte, „man kann den Wind nicht klauen“.