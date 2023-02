In ihrer Europarede in Stuttgart schildert Außenministerin Baerbock, was im 21. Jahrhundert alles unsere Sicherheit bedroht. Um gewappnet zu sein, müsse sich die EU anders aufstellen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor dem Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag auf institutionelle Reformen der Europäischen Union gedrungen und zugleich deutlich gemacht, dass sie bei der Formulierung der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie an einem „integrierten Sicherheitsbegriff“ festhalten will. Nach ihrer Auffassung muss nationale Sicherheit heute umfassender diskutiert werden, sie müsse etwa Maßnahmen gegen „russische Bots“, Fragen der Energiebeschaffung und die Regulierungen des Waffenmarkts genauso umfassen wie klassische Fragen militärischer Sicherheit. „Denn wir wissen, dass es bei Sicherheit im 21. Jahrhundert um viel mehr geht als nur um Panzer und Raketen, sondern auch um den Schutz unserer kritischen Infrastruktur und unserer Demokratie gegen Desinformation“, sagte Baerbock in ihrer Stuttgarter Europarede.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Baerbock warb offensiv dafür, mehr Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip in der Europäischen Union zu fassen und das Einstimmigkeitsprinzip zumindest ein Einzelfällen, vor allem in der jetzigen Krisen-Situation, hintanzustellen. „Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, wie im Rat einzelne Mitgliedsstaaten eine starke gemeinsame europäische Haltung verhindert haben – etwa bei Menschenrechtsfragen“, sagte sie. Die Bundesregierung setze sich deshalb für mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der EU ein, gerade in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Baerbock: „Auf alle Dimensionen von Sicherheit“ schauen

Nach Informationen der F.A.Z. soll die Nationale Sicherheitsstrategie noch nicht am Wochenende in München vorgestellt werden. Offenbar wird es aber in Deutschland auch künftig keinen Nationalen Sicherheitsrat geben.

Baerbock sagte in Stuttgart, es müsse in der EU auf „alle Dimensionen von Sicherheit“ geschaut werden. Es gelte, an einer „souveränen Europäischen Union“ zu bauen. Wenn die Union künftig 30 Mitglieder haben werde, wenn darunter auch die Republik Moldau, die Ukraine und die Westbalkan-Staaten seien, dann müsse die EU das „richtige institutionelle Setup“ haben und handlungsfähig sein. Deshalb wolle sie in Stuttgart einen Vorschlag machen, wie die Mitgliedsstaaten die Europäischen Verträge besser nutzen können - die konstruktive Enthaltung. „Wir haben kürzlich einen Beschluss über die Ausbildung der ukrainischen Soldaten gefasst, eine Entscheidung, die Einstimmigkeit erfordert hätte, dann hat aber Ungarn nicht die gesamte Entscheidung der EU blockiert, indem wir zu diesem Mittel gegriffen haben. Da werden einige sagen, was ist das für ein Brüsseler Gedöns, aber Europa muss jetzt, in diesem entscheidenden Moment eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik machen“, sagte Baerbock. Das sei auch für die Menschenrechts- und für eine gemeinsame Klimaaußenpolitik von großer Bedeutung.

Es müssten deshalb, vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik, mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden können. Man werde sich vom Prinzip der Mehrheitsentscheidungen nicht so schnell verabschieden können, aber man müsse vom Mittel der „konstruktiven Enthaltung“ nun häufiger Gebrauch machen.

„Wenn die Welt sich ändert, müssen auch wir unsere Strategien ändern“, sagte die Außenministerin. Leider lebten wir in einer Welt, in der „aggressive Autokraten“ versuchten, das Recht der Stärkeren durchzusetzen. Baerbock rechtfertigte die Waffenlieferungen und sagte zur Kritik hieran: „Ich kann verstehen, wenn manche sagen, irgendwann muss das mal ein Ende haben. Aber wenn wir das akzeptieren, wären wir in ganz Europa und vielleicht auf der ganzen Welt nicht mehr sicher. Wir tun es für die Verteidigung der Ukraine und zur Verteidigung der Charta der Vereinten Nationen. Wir dürfen nicht alle Grundsätze über Bord werfen.“ Bei der Entwicklung einer neuen Sicherheitsstruktur gehe es nicht nur um Panzer und Raketen, es gehe auch um den Schutz der Infrastruktur und um die Abwehr von Hass und Hetze. „Und das, was wir importieren, was wir konsumieren gehört auch zu unserer Sicherheit.“

Baerbock plädierte auch dafür, die Abhängigkeiten der EU von Lieferketten und auch von China zu verringern. Kurzfristige Profitinteressen einzelner Großunternehmen stimmten nicht zwangsläufig mit dem langfristigen, volkswirtschaftlichen Gesamtinteresse Deutschlands überein. Ein „Decoupling“ von der chinesischen Wirtschaft sei nicht die Lösung, aber gerade wenn es um den Bau von Windkraftwerken und die Produktion von Batterien für die E-Mobilität gehe, müsse diversifiziert werden. Es gelte, riskante Abhängigkeiten zu reduzieren.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unterstrich Baerbocks Forderungen und sagte, es müsse jetzt darum gehen, Europa bei der Sicherheit, bei Energie und Rohstoffen und bei lebenswichtigen Gütern wie etwa Medizinprodukten „krisenfester“ zu machen. Europa sei in seinem Bundesland Staatsräson: „Wir sind verbunden mit unseren Nachbarn als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Schließlich ist Baden-Württemberg größer und wirtschaftlich stärker als einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union.“

Die Rede-Tradition in Stuttgart begründete der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) im Jahr 2002 zum 50. Jubiläum der Landesgründung; im Mai 2002 hielt der damalige Präsidenten des europäischen Konvents und ehemalige französische Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing die erste Europarede in Stuttgart. 2012 sprach der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker.