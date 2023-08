Aktualisiert am

Außenministerin Annalena Baerbock und ihre Delegation müssen in Abu Dhabi frühzeitig ihre Australienreise abbrechen. Am härtesten wird dafür das alte Flugzeug bestraft.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kehrt nach ihrer Reise am Dienstag mit einem Linienflug nach Deutschland zurück. Bild: dpa

Der Flugbereitschaft der Bundeswehr ist es in der Nacht zu Montag auch im zweiten Anlauf nicht gelungen, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihre Begleitung zu Reisezielen nach Australien und Neuseeland zu fliegen. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, musste der Weiterflug des Regierungsflugzeugs von Abu Dhabi aus nach wenigen Minuten abermals wegen technischer Probleme abgebrochen werden.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Baerbock sagte ihre geplante Reise in die indo-pazifische Region daraufhin ab und kehrte per Linienflug nach Berlin zurück. Die Luftwaffe teilte am Morgen als eine erste Konsequenz aus der schweren Panne mit, die betroffene ältere Airbus-A340-Maschine werde nun vorzeitig außer Dienst gestellt, ebenso wie ein weiteres Modell desselben Typs.