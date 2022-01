Baerbock bei Lawrow : Frostige Begegnung in Moskau

Annalena Baerbocks Treffen mit Russlands Außenminister verläuft höflich, aber angespannt. Die beiden tragen einander in erster Linie lange Listen an Differenzen vor. Und Lawrow ist gewohnt listig.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock absolviert ihren ersten Besuch in Moskau mit konzentrierter Reserviertheit. Ihre Begegnung mit dem erfahrenen russischen Außenminister Sergej Lawrow endet ebenso angespannt höflich, wie sie drei Stunden zuvor begonnen hat. Womöglich ist die Stimmung nach der Unterredung sogar noch ein wenig frostiger, auch wenn beide bei ihrem gemeinsamen öffentlichen Auftritt verbale Eröffnungszüge machen, die auf Nähe und Gemeinsamkeit Bezug nehmen. Lawrow lobt die steigende Handelsbilanz zwischen Russland und Deutschland (und lässt den Hinweis, dass dies den bestehenden Sanktionen zum Trotz geschehe, unerwähnt), Baerbock hat positive Zahlen zum kulturellen und wissenschaftlichen Austausch parat: 14.000 russische Studenten seien gegenwärtig an deutschen Hochschulen eingeschrieben, ein Rekord; mehr als 1000 wissenschaftliche Kooperationsabkommen existierten, mehr als 360.000 Russen lernten Deutsch, das seien „so viele wie nirgends sonst auf der Welt“. Auch die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel, etwa die Förderung von Wasserstofftechnologie, steht auf den Sprechzetteln beider Minister.

Aber dann kommen die Differenzen dran: Sie habe eine „dicke Gesprächsmappe“ dabei, sagt Baerbock, weil es „eine ganze Reihe von großen, teils fundamentalen Meinungsverschiedenheiten“ gebe. Und Lawrow entgegnet, er habe die Bereitschaft bekundet, „mit der neuen Bundesregierung“ zusammenzuarbeiten, denn „Probleme gibt es genug“. Er fängt mit den Sicherheitsgarantien an, die Russland Ende des vergangenen Jahres schriftlich in Form von Vertragsentwürfen von Amerika und der NATO verlangt hat; „nun warten wir auf Antwort“. Dann spricht Lawrow den Konflikt im Osten der Ukraine an, in dem der Westen den „untauglichen Versuch“ mache, Russland als Konfliktpartner zu betrachten. Später folgen noch detailliertere Vorwürfe wegen der Bundeswehr-Präsenz in Litauen und amerikanischer Übungen im Osten des NATO-Gebiets.

Baerbock nennt Truppenaufmarsch eine Drohung

Baerbock leitet die Ursachen für die aktuellen Spannungen grundsätzlicher her. Sie fängt bei ihrem morgendlichen Besuch am Grab des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer an, spricht dann von der anhaltenden Dankbarkeit der Deutschen für die russische Bereitschaft zur Versöhnung, kommt zur Europäischen Friedensordnung, auf deren gemeinsame Regeln sich alle in Europa verlassen können müssten. Auch für Deutschland seien diese Regeln im „gemeinsamen europäischen Haus“ eine „Existenzgrundlage“. Und aus diesem Grund gebe es „gar keine andere Möglichkeit“, als auf die Beachtung dieser Regeln und ihrer Institutionen, wie etwa jener des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes, zu dringen, sagt Baerbock und führt die Argumentation mit Verweis auf die russische Opposition ins Ziel: „Und dabei denke ich auch an den Fall Nawalnyj und an Memorial.“

Mit Blick auf den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze wiederholt die deutsche Ministerin öffentlich eine Frage, mit der sie Lawrow offenkundig zuvor schon im Gespräch konfrontiert hat: Wie solle man eine solche Konzentration von Soldaten und Gerät anders verstehen als „als militärische Drohung“? Lawrow geht darauf ein, spricht lange vom Recht jedes Landes, seine Soldaten auf dem eigenen Territorium dort zu stationieren, wo es das für richtig halte, und endet mit der Feststellung: „Wir können keine Forderung akzeptieren, die Truppen auf unserem Staatsgebiet betrifft.“ Dann wirft er umgekehrt der Bundeswehr vor, dass sie in Litauen mit einem Truppenverband „permanent und substantiell“ präsent sei – und gebraucht dabei die Formel aus der NATO-Russland-Akte, mit der eine Schwelle für eine Truppenpräsenz von NATO-Partnern in den östlichen Mitgliedsstaaten formuliert worden war.

Beide Minister lassen in den öffentlichen Bilanzen ihres Gesprächs erkennen, wie sehr sich das Verhältnis in gegenseitigen Vorwürfen, Vertragsauslegungen, Missinterpretationen und bewussten Missverständnissen verhakt hat. Das gilt für die Sicherheitsfragen zwischen Russland und der NATO, es gilt aber auch für die Beratungen über die Lösung des Ukraine-Konflikts im sogenannten Normandie-Format, an dem neben Russland und der Ukraine auch Frankreich und Deutschland teilnehmen. Auch hier sind die konstruktiven Bemühungen, die zuletzt 2019 zu einem Gipfeltreffen der vier Staats- und Regierungschefs geführt haben, längst einer Lage gewichen, in der konfrontative Vorwürfe dominieren.