Baerbock im Bürgerdialog : Außenpolitik für alle

Der blaue Tourbus mit dem Schlagwort „Sicherheitsstrategie“ parkt am Karlsruher Friedrichplatz. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist in diesen Wochen durch Deutschland, sie will mit den Bürgern über ihre Mitte März erstmals in Umrissen vorgestellte Nationale Sicherheitsstrategie sprechen. Das ist in zweierlei Hinsicht neu: Eine Nationale Sicherheitsstrategie in dieser Form gab es in Deutschland bislang nicht; stattdessen wurde das „Weißbuch Sicherheitspolitik“ des Verteidigungsministeriums elfmal aktualisiert.

Neu ist auch, über außenpolitische Themen ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu machen und Fragen der nationalen Sicherheit mit per Zufallsprinzip ausgewählten Bürgern zu diskutieren. Das ist ein Anliegen der Grünen, sie wollen auch in dieser Frage die Zivilgesellschaft ernst nehmen.