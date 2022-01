Justizpolitischer Sprengstoff : Die beliebteren Gefängnisse sind voll

Aktualisiert am

Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs in Baden-Württemberg sind mit Straftätern überfüllt. Die Haftbedingungen gelten als komfortabler. Jetzt sollen die Bestimmungen zur Unterbringung reformiert werden.

Wird schnell renoviert: Gefängnis „Fauler Pelz“ in Heidelberg Bild: dpa

Am 22. September 2021 flüchteten vier Männer aus dem geschlossenen Maßregelvollzug im baden-württembergischen Weinsberg. Die Straftäter galten als gefährlich, sie seilten sich wie im Comic an Bettlaken ab. Die Polizei musste eine internationale Fahndung einleiten. Nach gut fünf Wochen befanden sich alle wieder in Haft. Drei waren nach Portugal geflüchtet, einen machte die Polizei im französischen Mulhouse ausfindig.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Was sich wie eine beliebige Polizeimeldung liest, enthält justizpolitischen Sprengstoff. Ein Problem beschäftigt die Sozial- und Justizminister in allen Bundesländern: Aufgrund der steigenden Zahl drogenabhängiger Straftäter und einiger für die Vollzugspraxis ungünstiger Urteile der Obergerichte nimmt die Zahl von Straftätern, die sich wegen einer Drogentherapie in den Maßregelvollzug verlegen lassen, seit Jahren zu.