Baden-Württemberg : Kretschmanns teure Regierungsmannschaft

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am 19. Mai in Stuttgart Bild: dpa

Die Regierungsmannschaft von Winfried Kretschmann ist ziemlich groß ausgefallen, elf Minister und 16 Staatssekretäre zählen dazu. Zur Rechtfertigung bemühte der baden-württembergische Ministerpräsident den Begriff der „Verpapstung“. Den erklärte der Katholik so: Seine Regierung arbeite nach dem Prinzip der „Politik des Gehörtwerdens“. Das Land befinde sich in der Corona-Krise, die Vermittlung komplexer Inhalte sei somit kompliziert, und die Bürger wollten seltener mit dem Bischof und fast immer gleich mit dem Papst selbst sprechen. Darum sei es notwendig, in die Demokratie zu investieren und die Regierung zu vergrößern.

Was das zusätzliche Regierungspersonal kostet, lässt sich schwer bemessen, die reinen Personalkosten für die Regierungsmannschaft könnten nach Darstellung der Landesregierung bis zu zehn Prozent höher ausfallen als in der vergangenen Legislaturperiode.