Vor der Wahl im Südwesten : „Die Zeit der Wunschkoalitionen ist vorbei“

In Baden-Württemberg will die CDU die Koalition fortsetzen, die Grünen sind skeptisch. Ein Gespräch mit der grünen Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner und CDU-Landesgeneralsekretär Manuel Hagel.

Der grüne Umweltminister Franz Untersteller hat in der grünen Landtagfraktion kürzlich gebrüllt: „Nie wieder eine grün-schwarze Koalition.“ Wie geht es weiter?

Manuel Hagel: Die grün-schwarze Koalition hat dieses Land stabil und verlässlich regiert. Das sind die Werte, auf die es für eine Regierung ankommt. Dafür werben wir. In den Fragen von Klima, Umwelt und Naturschutz haben wir in dieser Legislaturperiode wirklich was hinbekommen. Da wünschen wir uns auch etwas mehr Selbstbewusstsein vom grünen Partner. Und wir haben mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz bewiesen, dass Umweltschutz und Landwirtschaft Hand in Hand gehen können. Zwischen Schwarz und Grün ist in den großen Fragen der Gesellschaft das Verbindende durchaus stärker als das Trennende.